Loano. È Sara Foscolo, che ha superato la sfidante Cristina Porro, il nuovo segretario della Lega in provincia di Savona. Questo l’esito emerso dopo il congresso provinciale, che si è svolto a Loano e al quale erano presenti oltre 170 su circa 180 aventi diritto al voto.

Un appuntamento importante per la Lega, che si è aperto con un minuto di applausi e platea in piedi per ricordare Roberto Maroni. A presiedere l’importante appuntamento odierno, il segretario e deputato Lega Liguria Edoardo Rixi. Presenti anche il deputato Francesco Bruzzone, il deputato Ue e capodelegazione Marco Campomenosi, il commissario uscente Dario Ghezzi.

Foscolo diventa così il primo, o meglio la prima, segretario provinciale con il nome Lega per Salvini e non Lega Nord, dopo un periodo di commissariamento a livello locale. Nelle scorse settimane la Lega aveva provato a presentare una candidatura unitaria, ma alcuni dissidi e correnti interne al movimento hanno reso questa prospettiva impraticabile, arrivando così alla definizione delle due candidate (Foscolo e Porro).

Dopo gli interventi, in primis proprio delle due candidate in campo, i delegati sono stati chiamati a votare e a spuntarla, alla fine, è stata Sara Foscolo.

“Sono ovviamente emozionata e felice per questo risultato, – ha dichiarato il neo segretario Foscolo ai microfoni di IVG.it. – È la dimostrazione di quanto di buono fatto in questi anni: significa che il mio lavoro è stato apprezzato all’interno del partito ed è ovviamente motivo di soddisfazione. Lavorerò da subito con impegno, cercando di essere il segretario di tutti, anche di coloro che non mi hanno votato. Spero ovviamente, e sono convinta, che lavoreremo in modo proficuo anche con la mia sfidante, Cristina Porro: siamo due donne forti e unendo gli sforzi non potremo che ottenere risultati importanti”.

guarda tutte le foto 9



A Loano la Lega elegge il nuovo segretario provinciale

“In un clima ottimo, si sono sfidate due donne capaci come Sara Foscolo e Cristina Porro. La Lega ha dimostrato maturità in una delle provincia che nelle ultime elezioni regionali e politiche ha preso più consensi. Complimenti a Sara, nuovo segretario della provincia di Savona, che sicuramente sarà capace di rilanciare la Lega in un territorio per noi importante. Grazie ai tanti militanti che hanno riempito la sala convegni della Marina di Loano in un sabato di novembre”, è il commento di Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.

CURRICULUM

Sara Foscolo: parlamentare nella passata Legislatura, componente della Commissione Affari Sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel suo excursus politico ha ricoperto incarichi di consigliere, assessore comunale e vice sindaco, oltre al ruolo di assessore provinciale. Dal 2011 è militante leghista, dal 2017 membro del direttivo provinciale.