Sanremo. Poco prima delle 4 di stanotte un’auto e un camion furgonato si sono scontrati in A10 provocando un morto e due feriti. Secondo quanto riporta Riviera24, l’incidente è avvenuto tra i caselli di Sanremo e Taggia, all’interno della galleria San Bartolomeo, in direzione Italia.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi il personale sanitario del 118 e gli equipaggi di Ponente Emergenza Bordighera e Volontari Soccorso Sanremo.

A perdere la vita è stato un uomo seduto sul sedile del passeggero della vettura, una Bmw X3, mentre per la donna che era sul sedile posteriore dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno estricata dall’abitacolo per consegnarla alle cure dei soccorritori. Grave anche l’autista del camion, un 32enne. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Borea di Sanremo.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Stando alle prime informazioni, sembra che la Bmw sia entrata contromano nello scambio di carreggiata e abbia poi impattato frontalmente contro il camion poco dopo. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto in un tratto di corsia unica. La centrale operativa dell’Autofiori ha disposto l’uscita obbligatoria a Ventimiglia per i mezzi diretti verso Genova.