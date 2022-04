Trasporto scolastico, l’assessore Berrino: “Servizi aggiuntivi per gli studenti fino al 30 aprile”

Liguria. “Abbiamo lanciato da tempo il grido di allarme al Governo affinché garantisse i trasporti aggiuntivi dedicati agli studenti. Come Regione dal canto nostro siamo pronti a stanziare risorse per garantirli fino al 30 aprile e, a questo proposito, stiamo mandando una lettera alle Prefetture, alle aziende e alle Province per comunicare il nostro sforzo in termini di risorse ulteriori. Mi chiedo pertanto perché il pd invece di fare, come al solito, una polemica sterile, non si attivi con il ministro competente affinché stanzi finalmente le risorse necessarie”.

Lo dice l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino, rispondendo al consigliere del Pd Pippo Rossetti.

“Se la priorità sono davvero i ragazzi e la scuola la Giunta trovi le risorse per aiutare gli studenti ad avere il servizio bus aggiuntivo fino a giugno – ha detto il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti sulla discussione in aula -. Da parte nostra siamo disponibili a collaborare per trovare i capitoli di spesa da cui attingere”.

“Privare i giovani, soprattutto quelli dell’entroterra -che hanno maggiori difficoltà e mezzi a disposizione per raggiungere la scuola – di questo servizio di trasporto, rischia di incrementare la dispersione scolastica, dopo due anni segnati dalla pandemia”.

“Il taglio dei mezzi dedicati agli studenti, alla fine dello stato di emergenza – prosegue Rossetti – sta creando grossi disagi: con ragazzi e ragazze, soprattutto dell’entroterra, costretti ad aspettare ore alle fermate e i presidi impossibilitati a cambiare, a fine anno scolastico, gli orari scaglionati di ingresso e uscita. Per questo il servizio deve essere garantito anche dopo Pasqua”.

“Ma stando alle risposte dell’assessore Berrino – conclude il consigliere PD – per la Giunta le priorità sono altre, visto che prima di investire altri fondi aspetta una risposta dal governo”.

“Come Regione è da due mesi che ci siamo interessati alla questione – sottolinea Berrino – E in tutte le sedi competenti abbiamo sottolineato l’importanza di garantire il servizio. Proprio perché dal governo non abbiamo ricevuto risposte, nonostante la decisione dell’esecutivo di mantenere i doppi turni imponesse anche il conseguente stanziamento dei finanziamenti necessari, abbiamo deciso di garantire i trasporti scolastici, proprio perché le esigenze degli studenti sono per noi prioritarie e superiori a qualsiasi esigenza di bilancio”.

“A questo punto però l’esecutivo deve fare la sua parte e assicurare le somme necessarie a garantire in Liguria e in Italia il trasporto da e per le scuole”.

“Invito pertanto il consigliere Rossetti a fare anche lui l’interesse degli studenti – conclude Berrino – perché la giunta regionale non ha bisogno delle sue puntualizzazioni. Mi aspetto invece che Rossetti, insieme al suo partito, si attivi per convincere finalmente il governo a fornire tutte le sicurezze necessarie per garantire il trasporto pubblico scolastico in tempi strettissimi”.