Tpl, l’assessore Berrino: “Più risorse dal fondo trasporti, con il Pnrr riconversione green e mobilità sostenibile”

Liguria. Non solo il pressing nei confronti del Ministero per le risorse destinate alle corse aggiuntive del trasporto scolastico, fino ad ora anticipate dalla Regione Liguria e dirottate alle aziende locali, ma anche un aumento del fondo nazionale per i trasporti per far fronte al caro energia e agli aumenti dei costi gestionali per l’impennata dei prezzi dei carburanti, che rischia di creare gravi difficoltà di cassa in una fase ancora critica per gli effetti del Covid.

Un messaggio forte e chiaro quello lanciato dall’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, al lavoro sul nuovo piano regionale del settore e della mobilità che prevede ingenti investimenti che andranno a riguardare il trasporto pubblico locale e le stesse aziende dei bacini provinciali.

“E’ da fine febbraio che chiediamo certezze sul trasporto scolastico e sulla fine dell’anno in corso: come sono state trovate le risorse per garantire i doppi turni degli insegnanti, è necessario trovarle anche per il trasporto dei ragazzi e degli studenti, considerando i piani di potenziamento messi in campo per assicurare massima sicurezza sanitaria” afferma Berrino.

Regione Liguria ha garantito le corse aggiuntive sia urbane che extra urbane legate alla riprogrammazione oraria e organizzativa delle scuole (a fronte della cancellazione, chiuso lo stato di emergenza, delle corse aggiuntive che erano state predisposte in relazione ai limiti di capienza). La stima, che dovrà essere consolidata, è di circa 250mila euro.

“Abbiamo fatto la nostra parte anticipando i soldi necessari, ma dal 1 aprile al 10 giugno è indispensabile una risposta ministeriale concreta e rapida per dare continuità a questi servizi” aggiunge.

Ma sul tavolo anche i recenti rincari energetici: “Gli aumenti incidono pesantemente sul bilancio delle aziende, per questo nel decreto Energia serve uno sforzo aggiuntivo per sostenere il settore ed evitare contraccolpi ulteriori sul sistema di trasporto pubblico locale: bisogna arrivare alla progettazione prevista dal Pnrr con aziende vive e sane dal punto di vista economico-finanziario”.

“Per questo serve un incremento dello stesso Fondo nazionale dei Trasporti per compensare i rincari e assicurare gli stessi soggetti del trasporto pubblico locale”.

Proprio sul futuro del Tpl l’assessore regionale si è soffermato sul Pnrr e le risorse in arrivo sul fronte della mobilità sostenibile, con una pianificazione integrata anche rispetto al Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (PRIIMT), che delinea gli scenari strategici di sviluppo delle infrastrutture e della complessiva mobilità regionale: “Indubbiamente l’area metropolitana di Genova avrà a disposizione importanti prospettive, in quanto bacino di utenza più ampio, tuttavia anche le singole province saranno interessate dalla riconversione green dei mezzi e delle infrastrutture, puntando su elettrico e idrogeno” sottolinea ancora Berrino.

In merito al Pnrr e al pacchetto di risorse già deliberate, sono già stati erogati alla Regione oltre 17,7 mln di euro, già ripartiti tra le quattro aziende liguri per l’acquisto di nuovi autobus extraurbani.

“Il quadro definitivo dei fondi a disposizione e degli investimenti previsti deve ancora essere delineato nella sua interezza, successivamente potranno partire le procedure e le istruttorie di finanziamento sulla base dei progetti messi in campo. Siamo pronti ad avviare un confronto operativo a 360 gradi in relazione alle esigenze di un trasporto innovativo e sostenibile, quindi gli interventi saranno modulati e indirizzati secondo le diverse necessità di servizio a livello territoriale” conclude l’assessore regionale.