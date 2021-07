Tutto vero: Amatori Pallacanestro Savona in A2, coach Dagliano: "Promozione inaspettata ma meritata" - IVG.it

Le ragazze dell’Amatori Pallacanestro Savona hanno ribaltato il risultato della finale di andata, che aveva visto prevalere per un punto le avversarie del Puianello Basket, e hanno guadagnato la promozione in Serie A2. Un successo per 63 a 59 nella partita di ritorno che ha consentito che scattasse la festa. I punti delle savonesi sono stati realizzati da Tosi (14), Pregliasco (2), Poletti (5), Guidetti, Sansalone (3), Picasso (12), Paleari (20), Leonardini (6), Zappatore e Franchello (1).

Raggiante coach Dagliano, che commenta così il prestigioso traguardo: ““Faccio i complimenti a tutte le ragazze! E’ stata la stagione più lunga di sempre con 313 giorni di allenamenti: nonostante la giovane età le giocatrici sono sempre state disponibili e si sono allenate con impegno dal primo all’ultimo momento. È una sorpresa essere arrivati a giocare fino a questo punto, è una promozione inaspettata ma fortemente meritata”.

Non sono mancati, ovviamente, i complimenti della società affidati a un comunicato stampa: ” Complimenti a tutti! Allo staff eterogeneo fatto da amici che si conoscono e stanno bene insieme, con coach Dagliano, Giacomo Cacace e Vito Faranna che continuano la striscia di quattro campionati positivi dopo la promozione in B, primo anno con comoda salvezza, secondo anno con play-off interrotto per la pandemia e quarto con la promozione in A2. Questa società era in C Liguria 3 anni fa. Chapeau al presidente Mazzieri e al dirigente responsabile Cambiaso. Alle ragazze tutte che non finiscono mai di stupire. Grazie ai supporter, pochi in presenza per le regole covid, ma tutti davanti a pc e tablet. La gara di Scandiano ha avuto 230 contatti medi nello streaming, l’11 luglio con Berrettini e gli Europei! E adesso festeggiate ,andate in vacanza subito perché si è già a metà luglio e fra un mese si ricomincia!”.

Rosa e staff delle campionesse dell’Amatori Pallacanestro Savona

Playmaker: Alice Sansalone, Giulia Picasso, Ilaria Zignego

Guardie: Emanuela Lanari, Beatrice Paleari, Camilla Quercia, Aurora Revetria, Amy Pregliasco

Ali: Marta Pitzalis, Elisa Guidetti, Elena Poletti, Valeria Zappatore

Pivot: Irene Tosi, Marta Franchello, Giada Leonardini

Coach: Roberto Dagliano

Assistenti: Giacomo Cacace, Vito Faranna

Preparazione fisica: Jennifer Piras