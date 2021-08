Serie A2, l'Amatori Pallacanestro Savona non si ferma più: tesserate Carolina Salvestrini e Alice Ceccardi - IVG.it

Savona. Un’estate da Serie A2. Si potrebbe definire in questa maniera il momento magico dell’Amatori Pallacanestro Savona, società riuscita a vincere i playoff di Serie B guadagnando dunque l’accesso al secondo livello del basket femminile italiano. Per un campionato di questo calibro era facile ipotizzare una campagna di rafforzamento notevole, altra promessa mantenuta dal club che, successivamente alla conferme e al ritorno di Lucrezia Zanetti, proprio in mattinata ha annunciato di aver completato la “rosa” italiana della squadra con gli innesti di due nuove atlete: Carolina Salvestrini e Alice Ceccardi.

Carolina Salvestrini, classe 2000, ala di 180 cm, ha sempre giocato a Lucca prima nelle giovanili e poi in A1 nella società locale “Le Mura”, questo per poi passare nel 2019/2020 in A2 nella Cestistica Spezzina. È reduce dal campionato di serie B toscano 2020/2021 con la sua società d’origine. Alice Ceccardi invece, genovese classe 1998, centro di 1,82, nonostante la giovane età vanta molte esperienze senior in serie B e due stagioni in A2 a Salerno e a Savona nel 2018/2019. Nelle due ultime stagioni ha giocato in serie B con Cestistica Rivana e Antoniana Pescara.

“Siamo contenti di aver completato come volevamo il roster della prossima squadra di A2 e dobbiamo ringraziare tutte le ragazze che comporranno la rosa perché hanno accettato di giocare senza percepire alcun rimborso per le loro prestazioni – dichiarano i vertici dell’Amatori – L’opportunità di giocare in A2 rappresenterà per molte di loro l’occasione per migliorare e farsi conoscere, per altre di dimostrare di essere all’altezza del campionato. Questa fame dovrà essere il motore in grado di spingerci verso l’obiettivo della salvezza facendoci superare l’ostacolo dell’inesperienza vista l’età media di 21 anni. Per questo siamo alla ricerca di un centro esperto che possa aiutare nei momenti difficili, ma che inseriremo solo se in possesso di caratteristiche per noi compatibili.”

La Lega Nazionale Femminile ha inoltre ufficializzato il girone sud della Serie A2, un raggruppamento del quale farà parte la società savonese. Il raduno delle pappagalline è ora stato fissato per lunedì 23 agosto, questo con cinque amichevoli contro Firenze, Spezia e Torino (tutte società di A2) già organizzate e pronte ad andare in scena.