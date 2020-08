Coronavirus, un decesso in Liguria e 4 nuovi contagi tutti nel savonese

Liguria. “Il focolaio di Savona è ormai in via di esaurimento. Secondo i dati dell’ASL 2 di ieri (7 agosto), nella Città di Savona, le persone positive sono calate di 1 unità: da 30 a 29. Si invita, comunque, la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le misure anti Covid”.

Parola del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che, attraverso la propria pagina Facebook, ha fatto chiarezza sulla situazione del cluster savonese. Ma se da una parte arrivano le rassicurazioni del primo cittadino per quanto riguarda la Città della Torretta, dal nuovo bollettino di Alisa-Ministero sull’andamento dell’emergenza in Liguria si evincono ancor dati non molto confortanti, in particolare per la nostra provincia.

Rispetto a ieri (quando sono stati 9), nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 nuovi casi di contagio in Regione, tutti riconducibili ad Asl2 (2 ospiti in Rsa e 2 da attività di screening), ma scendono leggermente gli ospedalizzati (ieri saliti di 3 unità, oggi ridotti di 2).

In totale sono 1.153 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.276 e cioè 4 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.332. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 8.944 e cioè 4 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 199.248 tamponi e cioè 1.004 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 21 e cioè 2 meno di ieri, con un ricovero in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 193, dato invariato. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.554 e cioè 2 in più di ieri. Un decesso (uomo di anni 79, deceduto il 7 agosto in medicina generale, ospedale Villa Scassi) che fa salire il totale in Liguria, da inizio emergenza, a 1.569. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 724.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 134. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 4, dato invariato. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 153 (10 più di ieri).