Coronavirus, i positivi tornano a scendere ma gli ospedalizzati in Asl 2 diventano 5

Liguria. Torna a calare il totale dei casi di Coronavirus in Liguria. Dopo gli aumenti registrati negli ultimi due giorni, il bollettino odierno di Alisa certifica una diminuzione dei positivi di 7 unità: ora sono 1146 (di cui 135 in provincia di Savona), con 7 nuovi casi ma 14 nuovi guariti.

Gli ospedalizzati totali sono 22, di cui 2 in terapia intensiva (entrambi al San Martino). Nel territorio di Asl 2 gli ospedalizzati sono 5, uno in più di ieri, ma nessuno in terapia intensiva. Il totale dei guariti sale a 7.568 (+14 da ieri), quello dei decessi non cambia (1.569).

I 2.022 tamponi nelle ultime 24 ore portano a 201.270 il totale dei test effettuati da inizio emergenza. Sono 194 le persone in isolamento domiciliare e 718 quelle in sorveglianza attiva (di cui 153 nel territorio di Asl2).