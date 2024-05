Savona, mezzo milione di euro dall’8xmille per gli interventi caritativi in diocesi

Savona. Domenica 5 maggio si celebra la Giornata nazionale per la sensibilizzazione alla firma dell’8xmille per la Chiesa cattolica. Da qualche settimana è iniziata la campagna promozionale che quest’anno racconta una Chiesa in uscita costantemente al fianco dei più fragili. Condomini solidali, doposcuola, case d’accoglienza, dormitori, mense, restauri di beni culturali e artistici, stanziamenti per calamità naturali o emergenze umanitarie nel mondo sono solo alcuni esempi dell’articolata rete di aiuto messa in campo ogni anno per rispondere alle nuove povertà e a fasce di popolazioni con bisogni diversi e sempre più complessi.

Anche la Diocesi di Savona-Noli ha potuto utilizzare i fondi che la Conferenza Episcopale Italiana ha assegnato per una serie di interventi sul territorio. Per esigenze di culto e pastorali il contributo ammonta in totale a 540.609,45 euro. Da questo esercizio non ci sono più le trattenute da 70.000 euro di rimborso per il finanziamento dei lavori sul tetto della Cattedrale Nostra Signora Assunta. Il contributo è così ripartito: 138.609,45 euro per culto, cura dei fedeli, servizi alle parrocchie; 280.000 euro per sostegno economico alle parrocchie e missioni; 45.000 € per mezzi di comunicazione; 24.000 euro per formazione del clero, catechesi e sostegno alla Chiesa; 53.000 euro per fondi a supporto della Diocesi (eventi, archivi, Sinodo, Pio VII, GMG, etc.).

Per gli interventi caritativi il contributo CEI è stato di 514.420,36 euro. Nel dettaglio 265.000 euro per le opere caritative diocesane (Caritas, carità del Vescovo), 121.500 euro per le opere caritative di altri enti, 33.500 euro per le emergenze caritative delle parrocchie e 94.420,36 per gli oneri di gestione. Gli altri contributi dell’8xmille ammontano a 534.501 euro, con cui è stato possibile intervenite per i restauri a Porto Vado e nelle chiese San Paolo e Sacro Cuore (490.000 euro), impianti di sicurezza (19.000 euro), Archivio Storico e Biblioteca diocesani (26.000 euro).