“Nuova Finale” presenta la lista, la candidata sindaco Tripepi: “Capacità, determinazione e giovani”

Finale Ligure. La sala Gallesio è stata palcoscenico della presentazione della lista civica “Nuova Finale”: la candidata sindaco Maria Gabriella Tripepi ha introdotto il programma e i componenti della sua squadra in vista delle elezioni comunali finalesi.

La sala gremita ha accolto con entusiasmo la candidata sindaco e i 16 componenti della sua squadra: Samuele Amato, Marco Badano, Cristina Beviacqua, Monica Binda, Giancarlo Bolla, Italia Cantafora, Claudia Celso, Rosario Cinanni, Sara Dalmasso, Ezio Ivaldi, Federico Mazzini, Giuseppina Nanfaro, Paolo Napolitano, Roberto Paolino, Franco Rolando e Walter Spagna.

“La forza della lista risiede nelle capacità professionali dei suoi membri e nella determinazione delle nuove forze giovani, che si mostrano come veri rappresentanti della loro comunità, senza il sostegno di partiti politici. L’obiettivo della lista civica è quello di essere trasparente e impegnata in un dialogo costante con la comunità” ha detto Maria Gabriella Tripepi.

Uno dei punti centrali del programma è la sicurezza, “che sarà affrontata sia riguardo alla microcriminalità e allo spaccio che incidono pesantemente sulla vita dei cittadini, sia riguardo alle possibili infiltrazioni mafiose”. Maria Gabriella Tripepi ha messo in evidenza l’importanza di questo problema, specialmente in relazione ai grandi progetti che si svilupperanno nelle ex aree Ghigliazza e Piaggio.

Ma non solo: tra i punti programmatici di “Nuova Finale” anche un potenziamento ed efficientamento del sistema di videosorveglianza e il ritorno del vigile di quartiere con controlli nelle vie e zone cittadine considerate più critiche: “Vogliamo riavere una Finale Ligure sicura e vivibile, specie nelle ore serali”.

La lista propone anche di raddoppiare gli stanziamenti per il turismo, il commercio e il sociale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio. Inoltre, viene data grande importanza alle esigenze dei giovani, sia in termini di istruzione e lavoro, sia per quanto riguarda il loro divertimento: “La lista propone la creazione di una Consulta dei Giovani per coinvolgerli attivamente nella vita amministrativa” ha poi aggiunto Maria Gabriella Tripepi.

Altri punti del programma includono la regolamentazione del traffico dei ciclisti e delle aperture commerciali etniche all’interno dei centri storici: “Siamo felici che la nostra presentazione abbia attirato l’attenzione di un pubblico attento e puntuale, che ha espresso calorosamente il proprio sostegno e approvazione per le proposte presentate” ha concluso la candidata sindaco.

Sono intervenuti anche i candidati consiglieri: Marco Badano ha parlato a lungo delle necessità dei bikers e le problematiche da risolvere in merito; Andrea Stecco giurista e criminologo, in qualità di sostenitore della lista, ha portato i numeri del territorio in merito alla criminalità e dipendenze, fenomeno in crescita in Finale Ligure, così come l’ecomafia; Federico Mazzini ha illustrato il processo di digitalizzazione per facilitare il rapporto tra amministrazione e cittadini; Sara Dalmassa, mamma in attesa, ha portato il suo messaggio a sostegno delle neomamme e le necessità di supporto per le famiglie nel periodo di festività del calendario scolastico; la candidata sindaco Tripepi ha poi sostenuto la necessità di particolare sostegno alle mamme con figli disabili; infine, Walter Spagna ha portato l’attenzione sul porto, fulcro per lo sviluppo di attività nautiche e turistiche, oltre a soluzioni tecniche per il miglioramento dei servizi.