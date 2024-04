Liguria. Situazione che si presenta nuovamente interessante: la breve rimonta anticiclonica che ci ha interessato negli ultimi giorni lascerà infatti il posto ad un nuovo peggioramento, il cui picco si avrà tra mercoledì e giovedì, ma con le prime precipitazioni che si affacceranno sulla Liguria già da oggi (30 aprile). Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino ancora cieli prevalentemente soleggiati o al più velati sui versanti marittimi, ancora avvolti nelle nubi invece i versanti padani centro-occidentali. Aumento della nuvolosità e dell’instabilità dalle ore centrali su tutta la regione, con le prime precipitazioni (deboli o al più moderate) che tra il tardo pomeriggio e la serata potranno interessare il centro-ponente ed il levante ligure. Nell’interno orientale, inoltre, potranno assumere carattere temporalesco.

Venti: tra moderati e forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, con raffiche fino a 70-80km/h soprattutto al mattino, in prevalenza agli sbocchi vallivi del Genovesato occidentale e Savonese. Tra il debole ed il moderato con direzione variabile altrove.

Mari: stirato sotto costa sul centro-ponente, tra mosso e molto mosso al largo; poco mosso sul levante. In aumento fino a mosso in serata sull’Imperiese.

Temperature: minime in aumento sul centro e sul ponente, stazionarie a levante; massime stazionarie. Costa: Min: +15/+19°C – Max: +18/+25°C; interno: Min: +6/+15°C – Max: +13/+24°C.

MERCOLEDì 1 MAGGIO: Inizialmente cieli coperti e precipitazioni tra il debole ed il moderato dal Savonese verso Ovest, e qualche timida schiarita che si farà più concreta nello Spezzino; aumento delle precipitazioni dalle ore centrali, con interessamento anche del levante. Massimi precipitativi nell’interno di ponente. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: vento fino a forte dai quadranti settentrionali nella notte a ponente, forti raffiche a levante nel pomeriggio. Altrove, venti tra deboli e moderati sempre dai quadranti settentrionali. Mari: mosso al mattino sull’Imperiese, poco mosso altrove; in aumento fino a mosso nel pomeriggio a levante. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, in deciso calo invece le massime.

GIOVEDì 2 MAGGIO: Giornata spaccata in due: tra la notte ed il mattino piogge diffuse dapprima a ponente in rapido spostamento a levante, condizioni variabili con possibili schiarite più convinte a Ponente. Temperature: stazionarie.

Venti di Libeccio con raffiche fino a forti davanti a Capo Mele e Capo Noli, fino a burrasca sui crinali esposti del centro e del levante. Moto ondoso in aumento fino a molto mosso in serata, agitato sul centro-levante. [Seguire i prossimi aggiornamenti]