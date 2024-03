Savona. Un vero e proprio cedimento strutturale ha interessato la strada provinciale al Santuario di Savona, la Sp 12.

La frana, sul lato fiume della carreggiata, si è verificato all’incirca all’altezza del ristorante 32 e ha portato al crollo di una porzione del collegamento viario.

Sul posto la Polizia locale insieme al personale della Provincia di Savona, che hanno provveduto a delimitare l’area e alla chiusura del transito veicolare. Dunque la strada è attualmente chiusa al traffico per ragioni di sicurezza.

Fortunatamente, al momento del cedimento, non era in transito alcun veicolo e non si registrano persone ferite. La situazione di grave dissesto statico non sta interessando le abitazioni più vicine.

Ora sono in corso le verifiche e gli accertamenti tecnici sul crollo della strada.

Naturalmente pesanti disagi per gli abitanti e la complessiva mobilità della zona.