Ex cantieri Rodriquez, il sindaco De Vincenzi ribatte a Carrara: “Illazioni su progetto ormai superato”

Pietra Ligure. “Abbiamo capito tutti che il consigliere Carrara è in piena campagna elettorale. Ma a tutto c’è un limite e in special modo alle illazioni”. Così esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, che ribatte a muso duro all’esponente di minoranza sul progetto di riqualificazione dell’ex cantiere Rodriquez, che attende ancora una soluzione definitiva.

“Come già chiarito settimana scorsa, Carrara parla di una idea progettuale della “Costim”, proprietaria dell’area dell’ex cantiere Rodriguez, ispirata al modello di rigenerazione urbana “Chorus Life” in corso a Bergamo e pubblicata su un quotidiano di livello nazionale. Un mero “esercizio” architettonico ormai datato e nulla più, rimasto sulla carta e che tale rimarrà”, prosegue il sindaco.

“Nessun progetto è stato formalmente presentato in Comune e da sempre la nostra amministrazione è impegnata nel far rispettare quanto previsto e approvato anche dal consigliere Carrara nel 2014, ovvero di una rigenerazione dell’area senza un metro cubo in più”, aggiunge De Vincenzi, considerando come la precedente idea progettuale così come quella futura dovrà passare anche al vaglio della Regione Liguria nell’ambito dell’iter amministrativo e procedurale sulla riqualificazione urbanistica.

“Siamo in attesa del nuovo progetto, quando verrà presentato, e per inciso è cambiato anche il progettista: sarà cura dell’amministrazione condividerlo con la cittadinanza”, conclude il primo cittadino.