Eccellenza. Pietra Ligure vs Angelo Baiardo LIVE: sfida cruciale per la zona playoff

PIETRA LIGURE 2 (40′ Insolito, 44′ Sancinito) vs ANGELO BAIARDO 1 (6′ Oliviero)

56′ Punizione dalla distanza calciata da Bagnato, palla che rimane centrale e nessun problema per la presa di Vernice.

52′ Rimasto a terra per qualche istante si rialza ora Gabriele Insolito, il giocatore che ha aperto la rimonta pietrese.

49′ Corner per gli uomini di Almirante, conclude Briozzo con una conclusione imprecisa che scavalca la traversa.

Riprendono le ostilità, comincia la seconda metà di gara!

Secondo Tempo

45+1′ Finisce il primo tempo, i padroni di casa rimontano l’iniziale vantaggio di Oliviero. Ma c’è ancora una frazione da giocare, sfida apertissima al De Vincenzi.

44′ Sancinito! Una nuova cometa su calcio di punizione, il 14 biancoceleste pesca l’incrocio dei pali. Ribaltata la sfida, è 2-1 Pietra.

40′ Eccolo il pari! Sventagliata perfetta di Anich che mette in moto Insolito, il 20 supera in dribbling il difensore e va alla conclusione che viene deviata prima di terminare in porta. Pareggia il Pietra, 1-1.

38′ Diminuisce l’intensità della pioggia al De Vincenzi, adesso cala anche la pericolosità di un Pietra in più occasioni vicino al pareggio.

33′ Oliviero calcia dal limite da posizione angolata verso il primo palo, blocca Vernice. Torna a proporsi in avanti l’Angelo Baiardo.

31′ Steso il 20 biancoceleste, ammonito Bagnato. Gabriele Insolito fino a questo momento il giocatore più pericoloso della partita.

28′ Mancino di Insolito verso la porta, tiro centrale che viene bloccato da Ferrari. Risultato bloccato sullo 0-1, ma cresce notevolmente la produzione offensiva del Pietra.

25′ Si libera Insolito sulla corsia di destra, pallone verso l’area che viene deviato in corner. Sulla situazione di palla inattiva trova il modo di concludere Anich, ma la sfera non si alza abbastanza e finisce sul fondo.

21′ Si allungano le due squadre, prova a far male Battaglia pescato in profondità ma il 10 da posizione ravvicinata non riesce a superare il portiere avversario.

18′ Pericoloso il cross tagliato dalla sinistra di Garrone, ottima l’uscita di Vernice che sventa la minaccia.

15′ Dominici vicino al pari! Traversone di prima da parte di Guaraglia, controlla e calcia il 9 che sfiora il palo. Subito dopo Anich trova lo spazio per tirare dal limite, si distende e respinge Ferrari.

12′ Faticano le due formazioni a muovere il pallone rasoterra a causa del terreno bagnato, mentre Cocco chiede ai suoi ragazzi più ordine nella fase di possesso.

6′ Vantaggio per l’Angelo Baiardo! Pesca il jolly dalla distanza Oliviero con una conclusione che scavalca Vernice, 0-1.

5′ Risponde il Pietra con il cross basso di Anich che viene allontanato. Ritmi alti sin da subito.

2′ Partono bene gli ospiti conquistando il primo corner della gara, sul cui sviluppo arriva la conclusione, respinta, di Briozzo.

Si parte!

Primo Tempo

Cocco recupera Pili dal primo minuto e Rovere ma solo per la panchina, Almirante fa due cambi rispetto alla vittoria contro la Sammargheritese (Garbarino e Piccardo). Continua a piovere copiosamente, intanto, sul terreno ci gioco.

Le formazioni:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 3 Pili, 4 Lufi, 6 Guaraglia, 9 Dominici, 13 Anich, 14 Sancinito, 17 Odasso, 19 Franco, 20 Ga. Insolito. A disposizione di mister Matteo Cocco: 12 Duberti, 5 Bolia, 7 Pescio, 8 Puddu, 10 Rovere, 11 Mehmetaj, 15 Capocelli, 16 Varaldo, 18 Asteggiante.

Angelo Baiardo: 1 Ferrari, 2 Garbarino, 3 Garrone, 4 Pascucci, 5 Bagnato, 6 Napello, 7 Zuppiroli, 8 Oliviero, 9 Piccardo, 10 Battaglia, 11 Briozzo. A disposizione di mister Salvatore Almirante: 12 Piazzi, 13 Campanella, 14 De Vincenzi, 15 Ruffinelli, 16 Ivaldi, 17 Baffi, 18 D’Addario, 19 Galleri, 20 Pocaterra.

Dirige l’incontro Matteo Cerqua della sezione di Trieste, con il supporto degli assistenti Andrea Poggi (Genova) e Andrea Amadei (Genova).

Pietra Ligure. Finì in parità, 1-1, all’andata, quando le ambizioni di Pietra Ligure e Angelo Baiardo erano ancora da definirsi. Ora, invece, la classifica parla chiaro: entrambe le squadre sono immerse in una lotta playoff estremamente avvincente. Insomma, un match che si inserisce nel quadro di un turno di campionato nel suo complesso particolarmente importante.

Oltre alla classifica, ci sono altri temi che rendono interessante il pomeriggio del De Vincenzi. I biancocelesti vogliono tornare a conquistare i tre punti in casa dopo il pareggio contro il Serra Riccò e la sconfitta contro la Cairese. L’Angelo Baiardo cerca invece un successo fuori casa che manca addirittura da fine ottobre.