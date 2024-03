Andora accoglie i nuovi nati con la Giornata della Gentilezza: Lidia Rossi, storica levatrice di 96 anni, incontrata i bimbi del 2023

Andora. Ad Andora molte mamme la chiamano ancora la “Signora Cicogna”. Lidia Rossi 96 anni è la storica e amata levatrice: ha fatto nascere in casa, fino alla fine degli anni settanta, buona parte delle persone che incontra per strada durante la sua quotidiana passeggiata fra casa e il lungomare.

Ieri pomeriggio, nella biblioteca comunale si è svolta la Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati del 2023, la cerimonia con cui dal 2021 ad oggi, l’amministrazione comunale dà il benvenuto ai piccoli andoresi. La signora Lidia, è stata invitata ad incontrare le giovani famiglie con i loro bambini e ha conquistato tutti con il suo amore per la professione di levatrice praticata con grande passione e di cui ha condiviso tanti ricordi. “Mi ricordo di una bimba che mi supplicava di non portarle più fratellini perché erano già tanti in famiglia. Pensava li portassi dentro la grande borsa che mi portavo dietro con gli strumenti per assistere le partorienti – ricorda Lidia visibilmente felice dell’incontro con i 16 bimbi presenti – Ho vissuto molti bei momenti, amo i bambini, sono stati la mia vita. Essere qui è bellissimo”.

“Non poteva esserci persona migliore di lei a dare il benvenuto ai nuovi nati – hanno detto l’assessore alla Gentilezza Maria Teresa Nasi organizzatrice della cerimonia e l’assessore Monica Risso che la signora Lidia ha fatto nascere – È una occasione festosa per esprimere la vicinanza delle istituzioni alle famiglie. La festa è nata nel 2021 in particolare per i bimbi nati nel 2020, in piena pandemia e privati delle tradizionali occasioni di festeggiamenti e della vicinanza dei parenti – ha spiegato l’assessore Nasi – Oggi questi bimbi faranno insieme la prima foto da coscritti: la prossima sarà probabilmente per i 18 anni – ha aggiunto Monica Risso.

Il Comune accompagna la crescita di questi piccoli con molti servizi, ma la Giornata della Gentilezza è una occasione per dare un benvenuto speciale: “Consegnamo un attestato con la Chiave della gentilezza, idealmente le chiavi di Andora perché sono il nostro futuro – ha detto il sindaco Mauro Demichelis – Le vocine dei bimbi hanno riempito di tenerezza la biblioteca e l’incontro con i neo genitori e i loro piccoli è stato come sempre emozionante. Quest’anno impreziosito dalla presenza di Lidia Rossi, l’amata e storica levatrice di Andora. Alla invidiabile età di 96 anni, ci ha conquistato con l’amore per la sua professione e per i bimbi. Auguriamo ogni bene ai piccoli Andoresi e ringraziamo la signora Rossi per quanto ha fatto per la collettività di Andora”.