Liguria. Il cut-off della saccatura che ci ha interessato nei giorni scorsi determina la formazione di una goccia fredda che, isolandosi nel Mediterraneo meridionale, porterà una temporanea fase variabile con correnti prevalentemente settentrionali, prima di un nuovo peggioramento nel weekend.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 29 febbraio avremo al mattino tempo soleggiato nell’imperiese, poco nuvoloso su savonese e spezzino, nuvoloso sul genovesato: deboli precipitazioni nell’interno di ponente e Val Trebbia-Val d’Aveto per effetto stau dettato delle correnti da nord-est, con nevicate sulle Alpi Liguri sopra i 1700-1800 metri. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento un po’ ovunque, in particolare sui versanti padani: persisteranno le precipitazioni sulle Alpi Liguri, Ponente interno e Val Trebbia ed Aveto.

Venti forti dai quadranti settentrionali su tutta la regione, in particolare su genovese, savonese e Tigullio, ma in lento calo dalla serata. Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi specialmente in costa e nei fondovalle per compressione adiabatica: sulla costa minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 14 e 19 gradi; all’interno minime tra 1 e 13 gradi, massime tra 6 e 16 gradi.

Venerdì 1 marzo avremo precipitazioni diffuse in prevalenza sui versanti padani del centro e del levante, ma con interessamento anche del lato marittimo, soprattutto a partire dal pomeriggio-sera. Deboli precipitazioni nell’interno dell’imperiese e Alpi Liguri, nuvoloso o poco nuvoloso altrove

Venti dai quadranti settentrionali ma in diminuzione durante il corso della giornata. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature stazionarie.

Sabato 2 marzo la rotazione dei venti dai quadranti meridionali porta precipitazioni moderate sul settore centro-orientale della regione; precipitazioni anche nell’imperiese, coperto o molto nuvoloso altrove. Temperature stazionarie o in leggera diminuzione.