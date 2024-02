L’albenganese Miriam Masala in finale a “Una voce per San Marino”: sfiderà anche Loredana Bertè

Albenga. Continua il momento d’oro per la giovane cantante Miriam Masala, nativa di Albenga. Dopo aver vinto insieme a Giuseppe Foresta il contest di “Italia Sí” su Rai1, i due sono approdati in finale al concorso “Una voce per San Marino”.

“Ci siamo riusciti siamo in finale”, così sull’ account ufficiale i due giovani festeggiano questo importante traguardo ma ora sono attesi dalla sfida più importante. Infatti questa sera, in diretta su San Marino RTV dalle ore 20.30 (canale 831 del digitale terrestre), i due artisti parteciperanno alla finale del concorso.

Attesi da una dura prova Miriam e Giuseppe ce la metteranno tutta per vincere il contest. Tra i diciassette cantanti che dovranno sfidare ci sono nomi importanti: uno su tutti Loredana Bertè che ha da poco vinto il premio della critica Mia Martini a Sanremo con la sua “Pazza”. Tra i concorrenti anche Pago che canterà “Il protagonista“, i Jalisse con il brano “Il Paradiso è qui” e Marcella Bella che si esibirà con il pezzo “Chi siamo davvero”.

Il vincitore del concorso avrà la possibilità di rappresentare San Marino al prossimo Eurovision Song Contest in programma in Svezia dal 7 all’11 maggio. La finale della 3^ edizione di “Una voce per San Marino” sarà presieduta da una giuria d’eccezione composta da: Clarissa Martinelli, John Vignola, Steve Lyon, Anna Bischi Graziani. Il Presidente di giuria sarà Celso Valli.

E quindi non ci resta che fare un in grosso in bocca al lupoo alla “nostra” Miriam, faremo il tifo per voi!