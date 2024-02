Finale Ligure, scossone nel PD: si dimette Carzolio, il nuovo segretario è Delia Venerucci

Finale Ligure. Animi agitati nel PD finalese in vista delle prossime elezioni comunali: nel mirino dei Dem, infatti, l’alleanza elettorale con l’attuale vice sindaco Andrea Guzzi la sua lista, all’interno della quale è presente anche la Lega rappresentata dalla consigliere di minoranza Marinella Geremia, secondo un accordo già raggiunto da mesi e parte integrante del progetto politico-amministrativo “Laboratorio Finale”.

Dopo un acceso dibattito interno ecco il primo scossone, con le dimissioni del segretario cittadino Fulvio Carzolio, che pare non abbia digerito i continui mal di pancia della base finalese rispetto all’intesa, che sembrava ormai consolidata, con lo stesso Guzzi e la sua candidatura a sindaco. “Il mio passo indietro è legato a ragioni di natura personale, considerata l’azione svolta in questi mesi per il dopo Frascherelli”, precisa lo stesso Carzolio.

Un atto a sorpresa, ma solo in parte vista la situazione tumultuosa generata dalle intese elettorali, e che ha portato il circolo di Finale Ligure alla nomina del nuovo segretario, che sarà l’attuale presidente del Consiglio comunale Delia Venerucci, esponente del PD dell’attuale giunta Frascherelli (in passato anche assessore) e fautrice della medesima alleanza con Guzzi in vista del voto per le amministrative 2024.

Tuttavia, l’accordo dei Dem finalesi con il candidato sindaco in pectore è ancora alle prese con le ultime resistenze interne al circolo finalese, nonostante, appunto, l’alleanza con Andrea Guzzi e il suo gruppo politicamente trasversale sia stata impostata da tempo.

Sullo sfondo, inoltre, anche la chiara posizione della segreteria regionale del PD che ha rigettato ogni possibile alleanza con le destre nelle liste in corsa per le elezioni comunali, ma Finale Ligure, appunto, potrebbe rappresentare una eccezione…

Il cambio alla guida del PD locale si inserisce in un contesto elettorale ancora in subbuglio. Di recente, era stato il segretario provinciale del PSI, Giuseppe Ferrando, a proporre la costruzione di una lista di centro sinistra, con l’obiettivo di sganciare il PD da Guzzi e proporre una nuova alternativa agli elettori finalesi con l’ingresso di altre forze della medesima area politica. Un tentativo, però, che pare ormai essere sfumato dopo una serie di incontri avviati in questi giorni.

Ora, quindi, la partita elettorale sembra essere in mano ai Dem, con l’atteso pronunciamento finale rispetto alla linea pro-Guzzi e alla lista per le prossime elezioni: “La mia nomina a segretario cittadino è stata votata all’unanimità dal circolo e sono grata agli iscritti così come allo stesso Carzolio per il lavoro svolto fino ad ora” afferma la Venerucci.

“Come PD finalese abbiamo impostato un discorso di continuità amministrativa rispetto ai due precedenti mandati, convinti del buon lavoro svolto e del progetto per i prossimi anni” sottolinea la neo segretaria Dem. Quanto ai rapporti con la Lega e alla presenza della Geremia: “Diciamo che sono loro che hanno abbracciato il progetto…” taglia corto la Venerucci.

“Ormai mancano pochi mesi all’appuntamento elettorale e, come espresso dalla larga maggioranza del Direttivo, è necessario definire al più presto la direzione da prendere, gli accordi da stringere e le scelte dei candidati di area da inserire nell’eventuale partecipazione in una lista civica. Questo tipo di approccio, anche nella esperienza della maggioranza progressista del Sindaco Frascherelli che sta giungendo al termine, ha dimostrato che scegliendo il programma e le donne e gli uomini giusti è possibile operare per il bene della nostra Città, aldilà delle appartenenze partitiche”, conclude.