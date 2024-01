Finale 2024, dal segretario Psi la proposta di una lista di centro sinistra

Finale Ligure. Dopo l’uscita ormai ufficiale della lista “Nuova Finale” e oltre alla candidatura a sindaco già annunciata di Andrea Guzzi, ecco arrivare la proposta di un’altra lista per le prossime elezioni comunali. Arriva dal segretario savonese del Psi Franco Giuseppe Ferrando, che in questi giorni sta sondando la possibilità di creare una compagine di area centro sinistra, alternativa alle possibili altre liste in campo in vista del rinnovo dell’amministrazione finalese.

L’indiscrezione è trapelata dopo una serie di primi contatti avuti nel corso della settimana, a cominciare dal PD, ma rivolto ad altre componenti politiche cittadine, desiderose, pare, di voler dare discontinuità rispetto al passato amministrativo. Il modello di riferimento è quello adottato per Savona, naturalmente con gli opportuni aggiustamenti alla realtà locale.

“Per ora si tratta di un progetto, di una proposta, nata dalla volontà di creare una lista omogenea per il governo cittadino” afferma lo stesso segretario. Nel mirino la prospettiva ormai quasi certa che nel “Laboratorio” creato dallo stesso Guzzi finiscano esponenti di diversa natura politica, dalla Lega fino allo stesso Pd, “dietro la solita maschera della lista civica…” sottolinea Franco Giuseppe Ferrando.

“Non ho nulla contro Guzzi o altre forze che saranno presenti al voto amministrativo, ma resto convinto nella necessità di costruire una lista diversa, coinvolgendo tutte le anime dello stesso centro sinistra, compresi Più Europa o anche il M5s, così come i Verdi, oltre a soggetti civici che possano convergere con il progetto di governo cittadino” aggiunge.

“Auspico che possa esserci apertura e interesse rispetto a questa progettualità, in grado di rappresentare una parte importante dei finalese e dare quelle indispensabili garanzie al futuro dell’amministrazione comunale” aggiunge ancora il segretario Psi.

“Ad ora abbiamo avuto qualche riscontro, in questi giorni vedremo se ci saranno le condizioni per creare davvero una lista e avere un candidato sindaco capace di dare gambe al nostro progetto politico-amministrativo” conclude.