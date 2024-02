Dal Savona Fbc alla Serie A, Kallon: “Il biancoblù nel cuore, lì sono diventato un uomo e un calciatore”

Savona. Era approdato nel 2018 al Savona Fbc agli ordini di mister Grandoni, Yayah Kallon. Con la casacca biancoblu ha collezionato 17 presenze l’attaccante classe 2001. Pochi gol in quella stagione ma ottime prestazioni per il giocatore della Sierra Leone che gli sono valse la convocazione al Torneo di Viareggio con la Rappresentanza della Serie D.

Ma l’anno al Savona Fbc è stato quello della consacrazione per Yayah, infatti da allora la sua carriera è esplosa. Dal biancoblù al rossoblù ma non quello degli acerrimi nemici del Vado ma bensì quello del Genoa. Kallon infatti poi, nel 2019, è passato ai Grifoni prima nelle file della Primavera e poi in Prima squadra con l’esordio nel 2021: “A Savona Fbc sono nato calcisticamente – esordisce Kallon – grazie a quella società sono diventato un uomo e un calciatore”.

“Sono stato accolto benissimo e mi ha dato tanto, è stata la prima esperienza coi grandi. Ho imparato a lavorare con calciatori esperti e più grandi di me – prosegue l’attaccante – il Savona Fbc mi ha insegnato a far parte di una squadra. Ad essere squadra in tutto e per tutto”.

Dopo il Genoa Yayah è passato al Verona dove, contro l’Empoli, segna il suo primo gol in Serie A: “Giocare nella massima serie è stato realizzare un sogno, non lo avrei mai pensato. Partito dalla Sierra Leone e arrivare in Serie A è costato tanti sacrifici e dedizione e per questo ringrazio la mia famiglia”.

Ora Kallon gioca nel Bari in Serie B ma non dimentica il Savona: “Sento spesso Cambiaso, ora alla Juventus, e Canepa il direttore sportivo che mi ha portato a Savona. Ho saputo degli avvicendamenti societari e mi dispiace molto ma sono sicuro che anche grazie ai suoi tifosi tornerà più forte di prima”.

“Magari un giorno tornerò – conclude il calciatore – mai dire mai, al Savona devo tutto”.