Calcio, Finale. Andrea Biolzi in pole per il dopo Monti

Finale Ligure. Dopo aver accettato le dimissioni di Ivan Monti, il sodalizio non ha perso tempo e si è messo alla ricerca di un sostituto che avrà un arduo compito visto l’andamento ballerino d’inizio stagione: riportare serenità, solidità e risultati all’interno dell’ambiente finalese.

Classifica: San Francesco Loano 33, Sestrese 27, Celle Varazze e Pontelungo 25, Legino 22, Pra’ FC 19, Praese 18, Ceriale 17, Carcarese, Ventimiglia, New Bragno e San Cipriano 16, Finale 14, Camporosso 8, Campese e Quiliano&Valleggia 7.

Il Finale punta forte su Andrea Biolzi. Questo è ciò che è emerso in questa giornata di colloqui, che vedrà nella giornata di domani il momento chiave per chiudere l’accordo. Sullo sfondo ci sarebbe Roberto Biffi, già contattato in estate assieme a Monti e lo stesso Biolzi, ma anche una soluzione interna rappresentata da Marco Mambrin che però appare remota.

Nulla ancora di ufficiale per ora ma, in una situazione come quella dei finalesi, puntare su una figura d’esperienza come dell’ex mister di Albenga, Ceriale e Taggia non sarebbe affatto una mossa a sorpresa. La stima con la dirigenza c’è, qualche chiacchiera è stata fatta sia in giornata sia in passato. Domani il giorno decisivo ma le quotazioni del tecnico ingauno al momento sono al rialzo: sarà fumata bianca per Biolzi oppure no?