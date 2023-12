Calcio, Ivan Monti si dimette dal Finale. Belvedere: “Lo ringrazio ma non è lui l’unico responsabile”

Finale Ligure. L’umore in casa giallorossoblù è da un po’ di tempo che non è affatto dei migliori. Le ormai tante sconfitte e prestazioni incolore hanno fatto sprofondare la squadra al tredicesimo posto in classifica, in piena zona playout. Oggi un’altra gara persa, questa volta contro il Pra’ FC, e la notizia confermata dal sodalizio finalese: Ivan Monti non sarà più l’allenatore del Finale, dimissioni presentate e accettate nella serata di oggi.

Il club è molto rammaricato, vista la stima nei suoi confronti che continua ad essere ricambiata. Il direttore sportivo Belvedere, infatti, dichiara: “Lo ringraziamo per la sua professionalità. Sicuramente non è lui l’unico responsabile, però il calcio funziona così e le abbiamo accettate. La responsabilità è la mia che ho costruito la squadra, del mister che l’ha messa in campo e dei giocatori. Ci rimboccheremo le maniche, facendo un po’ di mercato, per portare in porto la nave. Parlerò con due o tre profili di allenatori e vedremo il da farsi”.

In estate si ricordano a titolo informativo i contatti con Andrea Biolzi, che rimane un profilo altisonante all’interno degli “svincolati”, ma anche con Roberto Biffi. Non resta che aspettare quali saranno le mosse della società, che deve cercare in qualche modo di dare una svolta ad una stagione finora assolutamente negativa.