Roberto Arboscello è il nuovo vicecapogruppo PD in Regione Liguria

Liguria. Il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria ha nominato Roberto Arboscello come nuovo vice capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria

“Buon lavoro a Roberto, che in questi anni si è distinto in importanti battaglie sul suo territorio e ora saprà dare, con il nuovo ruolo, un contributo ancora più importante, in un rinnovato lavoro comune, per la costruzione di una opposizione al governo Toti e di costruzione dell’alternativa” dichiara il capogruppo PD in Regione Luca Garibaldi.

“Ringrazio i miei colleghi per la fiducia e l’attestato di stima. Metterò il massimo impegno nel nuovo ruolo per consolidare la nostra attività di opposizione in Consiglio regionale e per contribuire a costruire nei territori un’alternativa al presidente Toti, che sia basata su competenza, credibilità e trasparenza, come fatto in questi anni a Savona” commenta la nomina il vicecapogruppo PD Roberto Arboscello.

“Buon lavoro a Roberto Arboscello nominato vice capogruppo del Gruppo PD in Regione Liguria. Sono sicuro che nel suo nuovo ruolo, insieme al capogruppo Luca Garibaldi, saprà favorire ancor di più una collaborazione fra il Partito e il Gruppo consiliare. Molte sono ancora le sfide che abbiamo da affrontare insieme a partire dal tema della sanità, dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente, del lavoro” aggiunge poi il segretario del PD Liguria Davide Natale.

“L’esperienza che ha maturato in questi anni in consiglio regionale e da sindaco, prima, contribuiranno a portare a casa risultati importanti nell’interesse della nostra Regione. Per superare questa esperienza di governo attraverso l’elaborazione di una nuova piattaforma programmatica e una nuova idea di Liguria, che sa guardare al futuro e lasciarsi indietro l’esperienza pessima di questo centrodestra”.

“A Roberto Arboscello i mie complimenti e auguri per questo nuovo ruolo” conclude il segretario regionale Dem.