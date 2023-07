Pnrr, PD all’attacco: “Il taglio dei fondi mette a rischio la sanità territoriale ligure”

Liguria. “Con le modifiche al Pnrr previste dal Governo, la sanità territoriale subisce un duro colpo, anche in Liguria. Il Governo ha deciso di escludere oltre 600 interventi tra ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali”.

Così Luca Garibaldi capogruppo del Partito Democratico in Regione sui tagli del governo ai fondi del Pnrr che incideranno anche sui progetti liguri in sanità.

“Una struttura su quattro viene tagliata dal Pnrr: cosa sarà delle 60 strutture di sanità territoriale previste per la Liguria? Quante rischiano di ricadere nel taglio? Perché di questo si tratta: è ipocrita il comportamento del Governo che afferma che le strutture tagliate potranno essere rifinanziate con altri fondi: quei finanziamenti sono per lo più già previsti per gli interventi di edilizia sanitaria, nuovi ospedali, ristrutturazioni, ambulatori, ottenuti dopo lunghi anni e notevoli ritardi”.

“È inutile nascondersi dietro le false rassicurazioni del Governo: per coprire il taglio del PNRR si creeranno nuovi tagli sugli investimenti negli ospedali, bloccandoli”.

“Nei fatti siamo di fronte a un nuovo taglio, che si aggiunge a quelli fatti da Regione Liguria – oltre 15 milioni di euro – per aver sbagliato i calcoli per la realizzazione di alcune case e ospedali di Comunità. La destra non solo taglia il fondo sanitario nazionale, ma ora taglia pure sugli investimenti, e mentre il governo lo fa Toti tace” conclude l’esponente Dem.