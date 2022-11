Celle, Meeting Arcobaleno in calendario per il prossimo 19 luglio

Celle Ligure. Si è conclusa ieri la Convention degli Organizzatori dei Meetings Europei e c’è la data del prossimo Meeting Arcobaleno di Celle: il 19 Luglio 2023. Appuntamento annuale con il congresso degli organizzatori dei Meetings aderenti al Circuito Internazionale “European Athletics Promotion”.

EAP è attiva dal 1990. Celle Ligure fu allora tra i promotori e soci fondatori, unitamente a Ginevra (e Nivelles). A questa edizione hanno preso parte in presenza 13 delegazioni, in rappresentanza di 9 Nazioni (Svizzera, Spagna, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Ungheria, Lettonia, Malta e naturalmente Italia). Per Amsterdam ed Hexham presenza tramite web.

Argomenti importanti (quali la revisione ed approvazione del nuovo Statuto e la nomina del nuovo Tesoriere, il friulano Marco Colavitti), ma, anche e soprattutto, significativa opportunità di incontro e di scambio, tra realtà a volte anche molto lontane geograficamente ma accomunate dalla grande passione per la regina degli sport.

Entrano a far parte del Circuito due nuovi Meetings, entrambi francesi: Annecy e Roman sur Isere. Mentre esce l’italiana Castiglione della Pescaia (la cui organizzazione seguirà strade diverse).

Riscontri positivi da tutti i partecipanti, a partire dal Presidente Pablo Cassina, elvetico, ideatore del Meeting Atletica Geneve e cofondatore del Circuito: “è stato molto bello ed importante tornare ad incontrarsi in Liguria, già sede di precendenti Convention a Genova, nel 1992 in occasione die Campionati Europei Indoor, e a Celle Ligure e Varazze nel 2022. Plaudo alll’ottimo lavoro di organizzazione del Centro Atletica Celle Ligure, i cui volontari, guidati dal Presidente Marco Calcagno e dal MD del Meeting Arcobaleno Giorgio Ferrando, ci hanno fatto sentire veramente in famiglia. Curati nel dettaglio tutti i particolari, con un supporto alla logistica perfetto”.

Sottolineati, nel corso dell’incontro, anche i valori e gli obiettivi riferiti alle discipline paralimpiche, da sempre alla base del progetto che contraddistingue il Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa. La manifestazione, che rachhiude anche il Trofeo Insieme nello Sport Fondazione De Mari, nel 2023 celebrerà la 34a edizione e si svolgerà mercoledì 19 Luglio presso il Centro Sportivo Olmo/Ferro.

La convention è stata promossa ed organizzata dal Centro Atletica Celle Ligure, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Celle Ligure ed il supporto del Comune di Varazze e della Fondazione Agostino De Mari.

Primi appuntamenti EAP 2023 nella stagione indoor Amsterdam (Olanda) e Kuldiga (Lettonia), in scena rispettivamente il 7 e il 21 Gennaio.