A Celle la 32^ edizione del congresso degli organizzatori dei meetings del circuito “Europe Athletics Promotion”

Celle Ligure. Da venerdì 4 novembre e fino a domenica, Celle ospiterà gli organizzatori dei Meetings Europei di Atletica. Sara quindi il paese ad accogliere la 32^ edizione del Congresso degli Organizzatori dei Meetings inclusi nel Circuito Internazionale “Europe Athletics Promotion”.

L’evento è promosso dal Centro Atletica Celle Ligure, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Celle Ligure. Sede della convention, in programma da venerdì prossimo a domenica, l’Hotel San Michele, ai Piani.

L’organizzazione EAP è attiva dal 1990. Celle Ligure fu allora tra i promotori e soci fondatori, unitamente a Ginevra (Svizzera) e Nivelles (Belgio).

A questa edizione del Congresso parteciperanno in presenza 12 Delegazioni, in rappresentanza di 9 Nazioni (Svizzera, Spagna, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Ungheria, Lettonia, Malta e naturalmente Italia). Garantita peraltro la possibilità, per quanti non potranno essere presenti in loco, di seguire i lavori ed interfacciarsi in tempo reale in modalità web.

Il programma dei lavori è prevalentemente condensato sulla giornata di sabato. A condurre l’Assemblea sarà chiamato l’elvetico Pablo Cassina, poliglotta Presidente dell’EAP e “anima” del prestigioso Meeting Atletica Geneve.

Pronti quindi per il primo step del progetto riferito al 34° Meeting Arcobaleno EAP Atletic Europa (condiviso con Regione Liguria e Comune di Varazze e con il supporto della Fondazione Agostino De Mari includendo la importante sessione “Insieme nello Sport” dedicata ad attività paralimpiche) che andrà in scena al Centro Sportivo Olmo/Ferro Mercoledì 19 Luglio 2023.

Recentemente, nel corso della conferenza annuale della European Athletics (EA), svoltasi dal 20 al 23 Ottobre a Tallin, è stato ufficializzato l’inserimento del Meeting Arcobaleno all’interno del Circuito Top di organizzatori in Europa (“Euromeetings” – www.euromeetings.org). L’evento potrà quindi essere ulteriormente supportata nel contesto internazionale.