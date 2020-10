Coronavirus, professionista si ammala a un matrimonio: “Mai tracciati dalla Asl”

Liguria. In Liguria, così come in tutto il Paese, i contagi da Coronavirus stanno tornando a salire in maniera vertiginosa, con meno effetti sulle terapie intensive degli ospedali, e con meno decessi, è vero, ma non per questo la situazione non deve essere presa assolutamente sul serio. Aumento dei casi di Covid, difficoltà di tracciamento, lacune da parte del sistema sanitario e responsabilità dei singoli individui: pubblico e privato si intrecciano quando si parla di pandemia e contenimento di essa.

Pubblichiamo la lettera di un giovane professionista genovese che, pur volendo rimanere anonimo, ci racconta come sia semplice lo sviluppo di un focolaio – un matrimonio, anzi due, un addio al celibato e molti asintomatici bastano per scatenare il mix – come sia apparentemente difficile rispettare le regole, anche per chi ha gli strumenti culturali per farlo, come sia ampio il livello di sommerso (l’azienda sanitaria locale non è mai entrata in gioco nell’ambito di questo cluster) e di quali siano gli effetti sulla vita delle persone. Ecco la lettera: