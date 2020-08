La giornata elettorale: tour, incontri e presentazioni in vista del voto

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, martedì 25 agosto 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

PRESENTATA LA LISTA DELL’UDC A SOSTEGNO DI “TOTI PRESIDENTE”

“L’Udc torna in campo per riportare quei valori di solidarietà, impegno sociale e Libertà che da sempre hanno contraddistinto l’impegno dei Cristiani in politica. Con un solo obiettivo: mettere al centro i valori. Lo facciamo sapendo di avere una storia della quale andare fieri; il nostro Scudo Crociato non è solo un simbolo sul quale barrare una croce, ma soprattutto un monito affinché ognuno di noi si adoperi per far sì che tornino i valori veri della Politica, intesa non come carriera ma come servizio per la collettività”.

Lo afferma il coordinatore provinciale della provincia di Savona, Roberto Pizzorno.

“Noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo perché i principi di Democrazia, di Libertà e di Uguaglianza sono parte integrante dell’essere umano e ne condividiamo gli stessi valori. Abbiamo allestito, nella provincia di Savona, una lista composta da uomini e donne che da anni si impegnano nel mondo della politica, del volontariato e della cultura. Uomini e donne che hanno deciso di unirsi al gruppo della Udc della provincia di Savona facendosi portabandiera di quei valori che ci contraddistinguono”.

L’Udc sosterrà alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi il candidato alla presidenza, Giovanni Toti che ieri in visita a Savona, ha avuto un incontro con i candidati e con la dirigenza dell’Udc di Savona. Capolista dell’Udc in provincia di Savona è l’avvocato Maria Luisa Formato, che vanta una lunga militanza nel partito dove è stata candidata nel 2009 alle elezioni europee. Nel suo percorso politico, la Formato, è stata per 10 anni assessore nel comune di Borghetto Santo Spirito. Con lei ci saranno il dottor Rosario Merenda già medico condotto a Noli, segretario organizzativo dell’Udc savonese ed ex consigliere provinciale. E poi ancora: l’infermiera al servizio emergenza sanitaria 118 dell’ospedale San Paolo di Savona, Monica Pinna, il dottor Eugenio Lanfranco medico specialista ambulatoriale al laboratorio analisi dell’ospedale San Paolo di Savona, ex consigliere comunale di Savona e l’imprenditore nel settore farmaceutico Giacomo Negro.

PD VARAZZE A SOSTEGNO DI FERRUCCIO SANSA E DEI CANDIDATI DEM

“Con la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione Liguria e delle liste dei candidati al consiglio regionale prende ufficialmente il via la campagna elettorale. I democratici liguri saranno chiamati a un grande sforzo di mobilitazione in ogni territorio della nostra regione per contribuire ad una positiva affermazione del nostro partito e della coalizione che sostiene la candidatura di Ferruccio Sansa. Il Partito Democratico è pilastro fondamentale dell’alleanza progressista e solo attraverso il suo successo e quello dei suoi candidati sarà possibile pensare di contendere a Giovanni Toti il governo regionale”.

Parole di Mattia Visciotto, commissario del partito Democratico di Varazze.

“Gli anni delle destre alla guida della Liguria l’hanno condannata a essere fanalino di coda tra le regioni del Nord Italia, hanno indebolito il suo sistema sanitario e la sua coesione sociale, hanno allontanato i nostri giovani e abbandonato le persone più fragili. La crisi in Liguria ha picchiato più duro che altrove colpendo senza appello imprese e famiglie, lavoratori e pensionati, giovani ed anziani”.

“Il 20 settembre e 21 settembre è possibile voltare pagina e cominciare a scrivere un’altra storia che parli di lavoro, innovazione e diritti, ambiente e infrastrutture, cultura e turismo, lotta alle disuguaglianze e istruzione, trasparenza e legalità. Perché ciò avvenga vi sarà bisogno del contributo di tutti. Come Partito Democratico di Varazze non ci tireremo indietro. Ci spenderemo con la forza di una ritrovata tensione unitaria dopo le vicende che hanno caratterizzato le ultime elezioni amministrative e con la convinzione che solo attraverso l’affermazione dei nostri candidati ed il rafforzamento del profilo della sinistra riformista sarà possibile dare un futuro diverso al nostro territorio” conclude.

FRATELLI d’ITALIA: IL PROFESSOR MASSIMO NICOLO’ NOMINATO RESPONSABILE REGIONALE DELLA SANITA’ IN LIGURIA

Una nuova nomina in casa Fratelli d’Italia, una investitura “pesante” nel segno della competenza e della coerenza: il professore Massimo Nicolò diventa il responsabile regionale in materia di sanità.

“Con molto orgoglio annuncio la nomina – commenta il capogruppo al consiglio regionale Matteo Rosso – Massimo Nicolò è un valido professionista che comprende le tematiche e le esigenze della sanità tanto dal punto di vista del mondo sociosanitario, quanto da quello del paziente che deve essere sempre al centro della sanità ligure. La sua designazione è non solo preziosa per me, che ritrovo un amico ad aiutarmi, ma anche per i liguri che hanno oggi un serio e stimato medico che con la sua umanità e professionalità saprà apportare molto al mondo sanitario”.

Massimo Nicolò è professore associato e docente di malattie dell’apparato visivo. Responsabile Centro Retina e Maculopatie della Clinica Oculistica dell’Università di Genova dell’ospedale San Martino, fa parte del comitato scientifico e del consiglio di amministrazione della Fondazione per la Macula onlus. È uno dei punti di riferimento internazionali nella maculopatia e nella cura dell’occhio: “Ringrazio Matteo per l’opportunità di contribuire alla crescita del mondo sanitario – dice il professor Nicolò –Continuerò ad impegnarmi per avere la migliore sanità possibile per i pazienti ed il personale”.

L’EUROPARLAMENTARE CARLO FIDANZA (FDI) IN LIGURIA DAL 27 AL 30 AGOSTO

Un vero e proprio coast to coast per il capo delegazione di Fratelli d’Italia e deputato membro dell’ufficio di presidenza del parlamento europeo che giungerà in Liguria giovedì 27 per una prima tappa a Pietra Ligure dove incontrerà candidati, simpatizzanti e dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia, in una cena di partito.

Come membro della commissione su trasporti e turismo, il parlamentare europeo porterà al centro della sua agenda di incontri proprio il tema delle infrastrutture e di come siano necessarie alla nostra terra di Liguria: “Completare le infrastrutture strategiche per il territorio, autostradali, ferroviarie e portuali, nella logica dei corridoi europei, per sostenere gli scambi commerciali e il turismo – con queste parole l’on. Fidanza presenta il tema principale delle giornate liguri – Ma non basta. Dobbiamo stare al fianco degli operatori turistici che sono stati duramente colpiti dalla crisi, oltre a difendere i balneari dalla Bolkestein”. Sono queste le priorità che FdI sosterrà con forza dalla Regione fino all’Europa.

Il mattino seguente inizierà il “tour” sul territorio che dalla frontiera di Ventimiglia lo porterà a chiudere la visita domenica a La Spezia: “Abbiamo pensato Carlo potesse essere la persona giusta per dare una spinta alla campagna elettorale – commenta Paolo Strescino, responsabile organizzativo della campagna elettorale di Fratelli d’Italia nell’imperiese e già sindaco di Imperia – non solo per l’importanza della figura politica, ma soprattutto visto il ruolo di commissario dell’agenzia regionale per la promozione turistica inLiguria ricoperto fino a due anni fa che lo rende conoscitore della realtà territoriale”

Un’occasione istituzionale che diverrà anche momento di confronto con candidati e simpatizzanti del partito che potranno dialogare con coloro che si apprestino a votare e con chi ha dimostrato il valore intrinseco delle scelte di FdI.

Venerdì 28 agosto mattinata dedicata al savonese: 9.00 incontro con realtà del mondo sociosanitario a Savona; 10.00 conferenza stampa sui valori qualitativi della formazione scolastica nel comprensorio della Valbormida presso il centro studi A.G. Barrili della Biblioteca Comunale in via Barrili 12 di Carcare; 12.15 visita all’infopoint in Viale Martiri, 112 Albenga.

PRESENTAZONE CANDIDATURA LORENZA GIUDICE (“TOTI PRESIDENTE”)

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali per la candidata nella lista “Cambiamo” con Toti, Lorenza Giudice. Il “battesimo” ufficiale ieri, nella Casa delle Imprese Confcommercio dove il presidente Giovanni Toti ha incontrato alcuni esponenti e rappresentanti del mondo economico e produttivo. L’occasione di un incontro che sottolinea l’attenzione verso questo comparto fondamentale per la ripresa economica e per dare sempre maggiore attenzione alle categorie economiche.

Così Lorenza commenta la sua presentazione ufficiale: “Voglio ringraziare Vincenzo Bertino ( Concommercio) per la presentazione della mia candidatura alle prossime elezioni regionali. Ho provato emozioni contrastanti quando ho realizzato di aver consegnato davvero la mia provvisoria sospensione dall’Ente che rappresento insieme a tanti colleghi da oltre trent’anni. L’idea di ultimare un percorso così intenso per intraprenderne un altro, nella eventualità di un’elezione, mi riempie di orgoglio. E’ con spirito di squadra e senso di appartenenza che ho accettato questa grande sfida. Chiedo quindi a tutto il mondo che produce, a tutte le imprese, a tutti i professionisti, a tutte le donne, alle persone che in me hanno sempre creduto, ma anche a chi non lo ha ancora fatto, di sostenere questo mondo in pericolo. Da parte mia io farò ogni passo per creare quel legame di fiducia, e mi rivolgo a Voi perchè mi conoscete e sapete che ci metterò il massimo impegno e determinazione andando fino in fondo” conclude Lorenza Giudice.

INAUGURAZIONE DEL POINT ELETTORALE MARIA ZUNATO (LEGA) A SAVONA

Presentate ieri, a Genova, le liste provinciali dei candidati della Lega, alla presenza del segretario Edoardo Rixi, si entra nel vivo della campagna elettorale: domani, mercoledì 26, a partire dalle ore 17.30, in corso Italia 65, si inaugurerà infatti il point elettorale dell’Assessore Maria Zunato, candidata nella lista provinciale di Savona della Lega per Salvini alle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre. Nell’occasione saranno presenti anche i Senatori Ripamonti, Bruzzone e Centinaio, nonchè l’Onorevole Foscolo.

“Sento molto la responsabilità di questa candidatura – afferma l’assessore Zunato – e, se i cittadini della provincia me ne daranno la possibilità, metterò tutte le mie energie e le mie competenze per sviluppare l’area savonese che ha bisogno di un progetto che consideri tutto il territorio nel suo insieme, per una crescita omogenea, ma anche per fruire al meglio delle grandi potenzialità che lo distinguono”.

“Se sarò eletta, il mio impegno sul territorio sarà costante:il point non può essere un elemento di servizio per la campagna elettorale, bensì un luogo dove una volta alla settimana sarò presente per ascoltare i bisogni dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di tutti i soggetti portatori d’interessi locali. L’obiettivo è quello di realizzare una rete di ascolto attraverso la quale poter varare, a livello regionale, delle norme puntuali per il sostegno di tutte le istanze” conclude l’assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato.