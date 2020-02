Savona, un incontro per fare chiarezza sugli strumenti digitali per imprese e ordini professionali

Savona. Cassetto digitale, fatturazione elettronica, libri digitali, Sari (Supporto specialistico registro imprese on line): sono i servizi digitali messi a disposizione dalle Camere di Commercio attraverso la propria società informatica Infocamere per consentire alle imprese una gestione rapida ed efficace degli adempimenti burocratici.

“Da tempo il sistema camerale è impegnato a migliorare le competenze digitali delle imprese, aiutandole ad essere più flessibili nella gestione aziendale e cercando di aumentare la loro sicurezza e fiducia nella tecnologia. In quest’ottica, anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria è in prima linea nel diffondere l’utilizzo da parte di imprese, professionisti e associazioni di categoria di alcuni strumenti digitali che possono essere attivati facilmente” comunicano dalla Camera di Commercio savonese.

Tra gli strumenti: il ‘cassetto digitale’ dell’imprenditore, che consente di accedere da un personal computer o da qualsiasi dispositivo mobile alle informazioni e documenti ufficiali dell’impresa; il servizio “fattura elettronica”, che consente l’invio e la ricezione delle fatture nei confronti di PA, imprese e consumatori finali; il servizio “libri digitali” per gestire e conservare digitalmente in modo semplice ed efficace i libri aziendali (libri sociali e contabili).

Per presentare questi servizi e illustrarne modalità di utilizzo e vantaggi, la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, nei giorni 11 e 12 febbraio prossimi, tre incontri nelle proprie sedi con partecipazione aperta a tutti gli interessati.

In particolare martedì 11 febbraio alle 10 ci sarà l’appuntamento a Savona, in Sala Magnano all’interno della Camera di Commercio. L’iniziativa rientra tra le attività della Camera di Commercio Riviere di Liguria connesse alla promozione e alla diffusione dei processi di digitalizzazione delle imprese e di semplificazione amministrativa; attività, questa, iniziata ormai da diversi anni con l’apertura in ogni sede degli sportelli PID (Punto Impresa Digitale).