Alassio. Missione compiuta per l’Alassio, che si aggiudica l’ennesima sfida in chiave salvezza, superando (3-1) il Molassana.

Le reti del successo portano le firme di Lupo (doppietta) e Di Leo.

“Abbiamo giocato un’ottima partita, passati in svantaggio (ndr, al 4° con Sighieri), siamo stati bravi a reagire, trovando il pari con un gran goal di Cristian Di Leo e poco dopo ho realizzato la rete del sorpasso – afferma bomber Lupo – resistendo alla loro reazione, soprattutto nei primi venti minuti della ripresa, dove il Molassana ha messo in campo il massimo sforzo per cercare di raddrizzare la gara”.

“Ho segnato, a dieci minuti dal termine, il 3-1 (ndr, 7° centro stagionale), che chiude una settimana da incorniciare nella quale abbiamo portato a casa 9 punti nelle tre gare disputate con Campomorone, Athletic e Molassana.

“Ci sarà comunque da soffrire sino al termine, speriamo di continuare nel nostro trend positivo, a partire dalla prossima partita casalinga con il Rapallo”.