Finale Ligure. Prenderà il via alle ore 14 di sabato 15 febbraio l’iniziativa “filiEabbracci, intrecci urbani” promossa dall’associazione Zerovolume di Villanova d’Albenga e Cairo Montenotte con il patrocinio del comune di Finale Ligure.

L’evento si svolgerà nel corso del pomeriggio e sarà suddiviso in diverse fasi. Alle ore 14.00 i volontari allestiranno la piazza con materiale di filiEabbracci (cartelli, coperte) mandala di lana per donazioni filiEabbracci , saranno coperte anche le bancarelle del mercato ortofrutticolo il palco e le panchine stile Yarn bombing. Alle ore 15.20le ragazze di pattinaggio Zinola andranno in giro con i pattini a distribuire buoni (abbracci gratis) per le vie di Finale.

Alle ore 1530 i volontari iniziano ad abbracciare dopo aver fatto un abbraccio collettivo convergendo verso il centro della piazza: “L’abbraccio è forse la massima rappresentazione d’affetto che conosciamo – spiegano gli organizzatori -. A seconda del momento, e del luogo, è capace di manifestare tutto senza il bisogno di dire niente. Il suo potere va oltre il silenzio e raggiunge e raggiunge una moltitudine di emozioni, molte di esse normalmente nascoste. Abbracciarsi è la fusione tra due o più soggetti e la sua forza è irrefrenabile. Significa sentirsi l’uno con l’altro, emozionarsi, gioire, allontanare i dolori… I corpi si uniscono, le ossa scricchiolano e i muscoli si rilassano. Dal punto di vista dell’affetto, è una dichiarazione chiara e confortante. E’ amore, in ogni sua forma. L’abbraccio è un ombrello gigante che ospita ogni tipo di relazione. La sua essenza può essere trovata in ogni ambito della vita. Una delle sue principali funzioni è l’empatia. A volte, le parole si perdono senza provocare nessun effetto. Davanti a un discorso vuoto, un abbraccio è una bomba che esplode nei sentimenti. Con un abbraccio, l’amore e il dolore si condividono con più entusiasmo e impegno”.

Durante l’abbraccio collettivo, inoltre, saranno esposti i lavori (manifesti e loghi) realizzati dagli allievi di 3G sezione grafici dell’ IPSIA di Finale Ligure per la successiva scelta del logo filiEabbracci 2020.

Alle ore 17.30 alcuni volontari formeranno dei gruppi di gioco eterogenei, all’interno della Piazza, per iniziare Un semplice gioco per tessere relazioni, un gioco che aiuta i partecipanti a percepirsi come gruppo, come risultato di un processo di integrazione durante il quale ciascuno ha accolto le emozioni dell’altro e ha, a sua volta , donato un po’ di sé. Alle ore 18.10inizierà il flash mob che prevede 4 momenti distinti: inizio dalla panchina dedicata a Janira D’Amato; danza hip hop; danza moderna; momento conclusivo molto coinvolgente sugli abbracci panchina di Janira D’Amato. coreografia.

Alle ore 18.20, infine, concerto del maestro e compositore Alberto Luppi Musso affiancato, sul palco, dalla sua allieva Chiara Tilli, giovane talento musicale che studia, da diversi anni, musica e canto.

Scelta del logo filiEabbracci 2020 tra i lavori degli allievi del corso di grafica classe 3 G IPSIA di Finale Ligure , tramite sondaggio tra i presenti.

Alle ore 20 fine manifestazione con il lancio di palloncini legati precedentemente al palco collegamento del filo rosso alle donne vittime di femminicidio.