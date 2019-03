Millesimo 2019, Aldo Picalli scioglie le riserve e annuncia la sua candidatura: guiderà “Progetto Millesimo”

Millesimo. Amministrative 2019: Aldo Picalli scioglie le riserve e annuncia la sa candidatura ufficiale. “Si tratta di un professionista stimato e conosciuto, sa stare tra la gente, un volto nuovo per la politica ma molto inserito nell’attività amministrativa grazie al suo lavoro di tecnico – commenta Francesco Garofano, il coordinatore della lista – È un nome trasversale, slegato da logiche di partito, ed ecco perché crediamo di offrire agli elettori millesimesi una buona alternativa”.

“Progetto Millesimo si basa su un programma legato alle questioni della viabilità, nonché alla riqualificazione delle aree artigianali – spiega Picalli – Abbiamo un ponte e un’unica via, Trento e Trieste, lungo cui transitano molti mezzi pesanti ogni giorno. Inoltre dobbiamo valorizzare aree urbane ormai poco considerate. E ancora, c’è un tessuto sociale e associativo che va rivitalizzato, con tanti giovani volenterosi”.

“La nostra lista è aperta a tutte le idee, non abbiamo preclusioni verso nessuno, ma è realmente civica – prosegue il candidato sindaco – Mi piacerebbe promuovere, all’interno del percorso dei Borghi più belli d’Italia, due dei simboli del paese, come la Gaietta e Santa Maria Extra Muros, per non parlare del castello. Il nostro programma non è un libro dei sogni, ma si basa su esigenze concrete dei cittadini, tra cui la sicurezza, la pulizia e il decoro”.