Millesimo, l’architetto Aldo Picalli potrebbe essere il competitor di Manconi per la carica di sindaco

Millesimo. Dopo quelli che nelle ultime ore sono stati definiti rumors, sta apparendo sempre meno nebulosa la possibilità di un testa a testa tra due liberi professionisti per la guida del Comune millesimese. Seppur sia in campo la strategia della mancanza di conferma ufficiale, da parte del comitato costituito per presentare un’alternativa alla lista dell’assessore uscente Andrea Manconi non arriva nemmeno la smentita.

Potrebbe essere proprio l’architetto Aldo Picalli, 57 anni, noto per il suo avviato studio di progettazione, spesso a servizio degli enti pubblici, a candidarsi per sfidare l’ingegnere trentanovenne che ha già ufficializzato la sua corsa per diventare sindaco anche con l’apertura, questa mattina, in piazza Italia 88, del suo point elettorale.

Una notizia per molti inaspettata, visto che Picalli è sempre stato considerato un professionista vicino all’ex sindaco Mauro Righello e all’amministrazione uscente. Cosa lo avrebbe convinto (sul “chi” non ci sono dubbi) ad avvicinarsi alla Lega, indiscutibile regista di questo percorso seppur civico, ancora non si sa, anche se da mesi il centro destra sta lavorando per espugnare Millesimo, ultimo baluardo valbormidese del centro sinistra da decenni.