Savona: Tutte le domeniche pomeriggio ballo sociale al Circolo ARCI Milleluci di Legino

Dopo le prime due domeniche molto partecipate, continuano i pomeriggi danzanti al Circolo ARCI Milleluci c/o la storica SMS Fratellanza Leginese di via Chiabrera 4 a Savona (Legino). Fino al mese di maggio 2019, tutti le domeniche pomeriggio – a partire dalle ore 15:30 – sarà possibile cimentarsi nel ballo liscio. “Un modo per trascorrere un pomeriggio in compagnia e divertirsi” affermano gli organizzatori. L’ingresso è riservato ai soci ARCI.