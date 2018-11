“Volontariato a buon Mercato” – Acquisti solidali per la Comunità Papa Giovanni XXIII

Due giorni di acquisti a scopo di beneficienza con l’iniziativa solidale “Volontariato a buon Mercato”, organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con il Gruppo AGESCI di Finale Ligure e con la partecipazione dei Bagni Boncardo.

Prodotti di tanti generi merceologici saranno in vendita allestito sabato 1 e domenica 2 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 nel mercatino dell’usato allestito in via Domenico Brunenghi 12, nel rione San Carlo a Finale Ligure. Il ricavato andrà a favore della comunità stessa.