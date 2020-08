Varazze, il teologo don Claudio Doglio racconta “Raffaello – Genio dell’Umanesimo cristiano”

Varazze. Dopo il tutto esaurito ottenuto da don Claudio Doglio lo scorso luglio al Giardino delle Boschine, con la prima conferenza su Raffaello Sanzio a tema “La Stanza della Segnatura”, giovedì 13 agosto alle ore 21:30 nello stesso luogo il teologo terrà il secondo e ultimo incontro in programma quest’estate sul grande artista italiano, la cui opera è nota ed apprezzata in tutto il mondo, sul tema “Raffaello – Genio dell’Umanesimo cristiano”.

Raffaello Sanzio fu uno dei più importanti artisti che operarono in Italia tra la fine del XV e l’inizio del XVI, insieme ad altri grandi maestri come Michelangelo, Leonardo e Botticelli. Le sue opere, dal più piccolo ritratto ai maestosi affreschi come “La Scuola di Atene”, sono ammirate da turisti, critici e studiosi di tutto il mondo come capolavori di quel periodo storico artistico noto come Rinascimento.

Raffaello non fu solo un grande pittore ma si occupò ugualmente di architettura con risultati altrettanto buoni: nel 1515 venne nominato primo architetto papale da Leone X. Secondo gli stilemi del Rinascimento, Raffaello si occupò anche dell’organizzazione e della supervisione dei cantieri per Roma antica e moderna, cercando di restituire agli edifici capitolini il loro aspetto originario e di studiare la pianta della città imperiale.

Purtroppo Raffaello morì improvvisamente il Venerdì Santo del 6 aprile 1520. Quel giorno, secondo i testimoni, il cielo si fece scuro e un piccolo terremoto crepò una parete dei palazzi vaticani, quasi a voler sottolineare l’importanza tanto terrena quanto divina del maestro appena scomparso.

L’evento culturale è organizzato dalla Città di Varazze nel rispetto delle regole e disposizioni emanate dalle competenti autorità in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’ingresso è libero, i posti sono limitati ed è consigliato prenotare al numero 019 935043.