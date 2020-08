Savona, i brani per mandolino di Beethoven in prima mondiale con Carlo Aonzo e Sirio Restani

Domenica 6 settembre alle ore 21 in Duomo Carlo Aonzo al mandolino e Sirio Restani al pianoforte suoneranno insieme per celebrare in prima mondiale al Festival Internazionale di Musica di Savona i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. Per questa importante occasione verranno eseguiti integralmente, grazie anche al paziente lavoro di ricerca e ricostruzione da parte di Graziano Denini del Centro di Ricerche Musicali Beethoven, i sei brani per mandolino e pianoforte realizzati dall’illustre compositore tedesco.

Giunto all’ottava edizione, il festival è divenuto un appuntamento fisso del Savonese. La rassegna prosegue nell’obiettivo di proporre professionalità artistiche di livello internazionale e il desiderio di celebrare anche i talenti musicali del territorio, che per questa occasione vede la presenza di Carlo Aonzo, mandolinista savonese di fama internazionale.

Aonzo e Restani, organista, pianista, clavicembalista e compositore, da oltre trent’anni maestro collaboratore di sala del Teatro Carlo Felice, proporranno l’esecuzione integrale delle opere per mandolino e pianoforte di Ludwig van Beethoven. Completeranno il programma opere di Hummel, Mozart e Schubert.

Fra le numerose esperienze di Carlo Aonzo nell’ambito della musica classica e di valenza internazionale vale la pena sottolineare i suoi concerti alla prestigiosa Carnegie Hall di New York, per il Teatro La Scala di Milano, il Teatro Carlo Felice di Genova e la GOG di Genova.

Di rilievo le collaborazioni stabili con musicisti classici del calibro di Giulio Plotino (Violino), Rene Izquierdo (chitarra) dell’Universita del Wisconsin Milwaukee, Dmitri Zubov (clavicembalo) della Philarmonia di San Pietroburgo (Russia), con Il Falcone di Genova (ensemble di musica antica), oltreché a collaborazioni con I Solisti di Minsk (Bielorussia), la McGill Chamber Orchestra di Montreal (Canada), la Nashville Chamber Orchestra (Stati Uniti), l’Orchestra della Dartmouth University del New Hampshire (USA).