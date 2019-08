Rassegna dei Ricordi e Hobby e Fantasia a Cairo Montenotte

Domenica 8 settembre, dalle 9:00 alle 18:00, a Cairo Montenotte appuntamento con la 46° Edizione Rassegna dei Ricordi e la 15° Edizione di Hobby e Fantasia.

Nella Rassegna dei Ricordi, collezionismo e oggettistica d’arte per le vie del Centro Storico e Piazza della Vittoria, con angolo dei ragazzi (under 14) in Corso Italia.

Hobby e Fantasia in Piazza della vittoria proporrà artigianato artistico, laboratori didattici a tema di riciclaggio creativo, giochi e divertimenti di “ieri” a cura del Centro di educazione ambientale Cairo Montenotte in collaborazione con La Casa Rossa, alle ore 10.30 e 15.30, e “I mestei ed na vota” lungo le vie del Centro Storico a cura del Consorzio Il Campanile.

Inoltre stand gastronomico a cura della Pro Loco con totani fritti alle ore 12:00 e frittelle alle ore 15:00.