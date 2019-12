Giunge ad una nuova edizione la rassegna “Racconti d’inverno”, inserita nell’ambito degli eventi promossi dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano e organizzati dalla Compagnia dei Curiosi nel periodo delle festività natalizie. La kermesse mantiene elementi di continuità con il Premio Nazionale “Città di Loano” per la musica tradizionale italiana.

Sabato 28 dicembre alle ore 21 nella Biblioteca Civica “Antonio Arecco” in Palazzo Kursaal darà avvio alla rassegna la selezione territoriale del Premio Folkest “Alberto Cesa” 2020, che rinnova anche per quest’anno la collaborazione con il festival friulano Folkest. Attraverso le selezioni territoriali saranno scelti gli artisti che riceveranno in premio il diritto di esibirsi durante le serate finali di Folkest 2020, lo storico festival che si svolge in Friuli a luglio.

La competizione vedrà in gara Amish Banda Folkloristica, Carlo Pestelli, Fooga & Nico. La serata sarà condotta da Alfredo Sgarlato.

Gli Amish Banda Folkloristica sono originari di Casale Monferrato. L’uso del dialetto e la semplicità con cui si propongono sono le cifre distintive del gruppo. I testi parlano di storie semplici di vita quotidiana e personaggi caratteristici che le popolano. Le musiche spaziano dallo swing al reggae, dalla bossanova al tango, spesso con una vena ironica. Il gruppo è composto da Cristina Chiappani (voce), Antonello Rasi (fisarmonica, tastiere e cori), Luciano Costa (chitarra e cori), Giorgio Allara (contrabbasso) Massimo Serra (batteria e percussioni).

Legato al filone dei primi cantautori italiani, tra i quali Fausto Amodei, che ha affiancato in numerosi concerti negli anni 1995 – 2005 in Italia e all’estero, Carlo Pestelli ha elaborato uno stile a metà tra ironia e impegno, che lo ha portato alla ribalta di alcuni festival internazionali. Tra il 1996 e il 1999 ha suonato con i Cantovivo e ha aperto concerti, tra gli altri, di Claudio Lolli e Gian Maria Testa.

Il progetto Fooga & Nico nasce alla fine del 2010. Dopo alcuni anni di live e cambi di formazione, a marzo 2017 esce il primo disco “Gente di passaggio”, edito da La Clinica Dischi. I testi sono in italiano e trattando diversi argomenti cercano di raccontare questo periodo storico anche attraverso alcuni personaggi, a volte realmente incontrati, altre volte conosciuti nei libri. Le musiche si muovono dalla ballata folk più intima e soft a sonorità più rock e in alcuni casi psichedeliche. La band è composta da Nicola Farinello (chitarra acustica e voce), Carlo Guardamagna (chitarra elettrica, piano), Andrea Garavelli (basso elettrico e percussioni).