L’RDS Play on Tour Summer 2020 fa tappa a Loano

Arriva a Loano l’RDS Play On Tour Summer 2020, il nuovo e innovativo format con cui la storica emittente radiofonica ha scelto di essere presente e incontrare gli ascoltatori (nonostante il 2020 sia iniziato con una situazione di emergenza che ha costretto gli italiani a rimanere lontano dai propri affetti e a fare delle rinunce necessarie per il bene comune), portando il divertimento e la forza della musica in tutta la penisola.

Un tour itinerante che andrà ad unificare l’Italia in un abbraccio virtuale e che sarà in Orto Maccagli a Loano domenica 2 agosto alle 19. RDS 100% Grandi Successi supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese, come “Regioniamoci sù” e “Diario di viaggio”, ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.

Il nuovo format itinerante abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi.

Una carovana di auto targate RDS toccherà, infatti, moltissime località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle vie delle nostre città, grazie al supporto e alle molteplici attività degli sponsor Menarini Sustenium, Rigoni di Asiago, Università eCampus, Martino Cous Cous, Acqua oligominerale Rocchetta e Locauto (Partner Automotive), IltuoScudo.it (Technical sponsor) e Decathlon (Technical sponsor).

Il pubblico “in transito” in Orto Maccagli durante la manifestazione è tenuto ad indossare la mascherina e ad osservare le prescrizioni antiCovid-19.