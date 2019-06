Giovani Concertisti, a Loano il concerto del “Genova Vocal Ensemble”

Loano. Terzo e ultimo appuntamento con l’ottava edizione di “Giovani Concertisti”, il festival musicale organizzato dall’Associazione Musicale S.M. Immacolata con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.

L’Associazione Musicale S.M. Immacolata, sotto la direzione artistica del maestro Davide Nari, ha selezionato alcuni tra i migliori giovani talenti della scena nazionale ed internazionale per una serie di concerti che hanno avuto tutti come “location” l’atrio di Palazzo Doria.

Su idea dell’Associazione Musicale e del Comune, da quest’anno il festival è intitolato a Francesco Gallo, “indimenticato storico presidente di S.M. Immacolata, amante della musica, della sua Loano e promotore instancabile dei giovani musicisti”.

Sabato 15 giugno alle 21.15 è in programma un concerto del “Genova Vocal Ensemble” diretto da Roberta Paraninfo e formato da Barbara Maiulli, Giulia Ghiorzi, Anna De Luca, Alice Quario Rondo, Joel Cathcart, Chris Iuliano, Tomaso Valseri, Andrea Lagomarsino, Marco Bandino.

L’ensemble eseguirà brani di Tomás Luis de Victoria, Jacobus Gallus, Henry Purcell, Claudio Monteverdi, Sir Charles Hubert Hastings Parry, Benjamin Britten, Joseph Gabriel Rheinberger, Lars Jansson/Gunnar Eriksson, Einojuhani Rautavaara , Abramo Basevi.

Il “Genova Vocal Ensemble” è la formazione più antica e prestigiosa fra quelle facenti parte dell’Accademia Vocale di Genova. Nata nel 1995, come tale, è quella che più di tutte racchiude in sé il bagaglio di esperienze didattiche e umane che ne caratterizzano l’operare. Si tratta di un coro giovanile a voci pari formato da cantori che in larga parte lavorano insieme sin dall’infanzia, con impegno e dedizione. Una così assidua e profonda condivisione di esperienze e conoscenze ha creato una compagine affiatata e dalle risorse notevoli, qualità riconosciute e premiate in occasione della partecipazione del coro ad un gran numero di concorsi e manifestazioni nazionali ed internazionali. Il gruppo corale esegue un vasto repertorio che va dalla musica rinascimentale alla musica contemporanea.

Dal 2009 ha realizzato tre operine teatral-musicali prodotte dal Teatro Carlo Felice di Genova: “I Capelli del diavolo”, “Totò Sapore” e “Malafiato”, su testi di Roberto Piumini e musiche di Andrea Basevi. Nel 2010 ha inciso un CD con 22 brani sacri e profani. Dal 2012 sta portando avanti il progetto “Pro Festo Innocentium” che comprende la Missa sub titulo Sancti Leopoldi e i Vespri Pro Festo Innocentium di Michael Haydn, per soli, coro, archi e basso continuo; a questi si aggiungono tre brani commissionati per l’occasione dall’ensemble al compositore aretino Lorenzo Donati: Silent Harp, Pro parvulis e Benedicamus Domino-Deo Gratias. Nel marzo del 2014 partecipa, su invito della Distinguished Concerts International New York (DCINY), al concerto “Defying Gravity” diretto da Eric Whitacre insieme a Stephen Schwartz presso il Lincoln Center di New York. Nell’ottobre del 2015 ha eseguito in prima assoluta all’interno del concerto intitolato “Voci dalla strada”, alcuni brani del compositore genovese Michele Trenti, dei quali è stato registrato un cd/dvd dal vivo.

Si è esibito in importanti concerti e festival in ambito nazionale ed internazionale; inoltre il corso si è aggiudicato numerosi primi premi assoluti in concorsi internazionali.