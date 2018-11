Sabato 1 dicembre alle ore 17 nel Museo Mineralogico “Luciano Dabroi” si terrà il finissage della mostra “Palcoscenici Irreali” di Pablo Mesa Capella: l’incontro sarà occasione per presentare il dell’omonimo catalogo realizzato a documentazione della mostra e contenente un’esclusiva intervista – dialogo intrattenuta dall’artista con il curatore Marco Albeltaro. Sono previsti la firma copie dell’artista e a seguire un rinfresco.

L’evento permetterà al pubblico di rivedere le installazioni, dell’artista spagnolo Pablo Mesa Capella, che hanno trasformato durante il periodo espositivo le sale del Museo Mineralogico Luciano Dabroi in una preziosa wunderkammer. Venti microcosmi sotto vetro esposti e realizzati dall’artista nato a Malaga con un background nel campo teatrale ed una passione per gli oggetti, che possiamo definire piccoli contenitori di memoria in cui gli attori sono oggetti di uso comune quali ritagli, stoffe, fotografie, cartoline che diventano narratori simbolici di storie.

Il libro “Palcoscenici Irreali”, riportante tutte le opere esposte e i testi critici, contiene una esclusiva intervista – dialogo realizzata dal curatore Marco Marco Albeltaro un piacevole dialogo che offrirà ai convenuti un’ulteriore chiave di lettura dei concetti alla base della poetica dell’artista.