Finale Ligure rende omaggio ai partigiani Giuseppe Chiazzaro e Vincenzo Frosio

Martedì 22 dicembre alle ore 15 presso il cippo di Perti la sezione dell’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Finale Ligure, la Società di Mutuo Soccorso della frazione e il Comune renderanno omaggio ai partigiani Giuseppe Chiazzaro e Vincenzo Frosio, fucilati dai fascisti il 22 dicembre 1944.

“Nel corso del pomeriggio dedicheremo anche un pensiero a Lidia Menapace e a tutti quei giovani di allora che ci hanno lasciato in quest’anno terribile, certi di dare un significato ancora più profondo e attuale al ricordo dei partigiani Chiazzaro e Frosio”, afferma l’ANPI.

Inoltre l’associazione locale aderisce all’iniziativa nazionale “I partigiani per Giulio”, con cui la Resistenza scende in campo per Giulio Regeni. “Sono anziani ma ancora combattenti. Contro ogni fascismo, per i diritti umani. La loro battaglia fonda la Repubblica e la convivenza civile”, afferma l’ANPI.