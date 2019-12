Concerto degli Auguri con gli allievi dell’Istituto Comprensivo

Giovedì 19 dicembre alle ore 20:30 al Teatro “Osvaldo Chebello” la Sezione di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte presenta il Concerto degli Auguri con l’esibizione degli allievi del corso di Strumento Musicale. Gli allievi delle classi prime, seconde e terze si esibiranno al pianoforte, al violino, alla chitarra e al flauto traverso, a gruppi e in formazione orchestrale, con la direzione dei docenti Simonetta Scagliotti (pianoforte), Angela Ferrando (violino), Lara Tortarolo (chitarra) e Marco Varriale (flauto traverso).

Il programma del concerto spazierà da brani di grandi autori classici, quali L. Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, J. S. Bach, P.I. Tchaikovsky, G.F. Haendel, J.Pachelbel, J. Clarke, F. Wohlfahrt, alle musiche irlandesi, tedesche e italiane della tradizione natalizia.

“È sempre interessante e piacevole seguire i progressi di questi piccoli musicisti che nel corso del triennio crescono nelle loro capacità e potenzialità, così come lo spettacolo che, come ogni anno, si conclude con l’esecuzione di un emozionante brano che coinvolge tutti i ragazzi”, dichiara la dirigente scolastica Elisabetta Di Scanno.

Gli appuntamenti con la musica dell’Istituto Comprensivo proseguiranno con l’ormai consueto concerto degli alunni della sede staccata di Dego venerdì 20 mattina presso la sala di rappresentanza della vetreria Verallia, alla presenza dei vertici della ditta, e sabato 21 dicembre presso la Casa dei Nonni di Carcare per il primo concerto della terza rassegna dei docenti e degli alunni, che impegnerà alcuni allievi meritevoli in qualità di solisti, in duo o ensemble.