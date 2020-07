“Cena Elegante in Borgata” per la scuola dell’infanzia e primaria di Garlenda

Il Comune e la Pro Loco di Garlenda propongono l’evento benefico dell’estate “Cena Elegante in Borgata”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Nella romantica cornice della nuova piazza comunale, circondati dai portici in pietra e accompagnati da una sfilata organizzata dal Salone di Bellezza di Lisa e Sonia, gli ospiti potranno gustare i piatti preparati dai commercianti, proposti con l’accompagnamento dei vini dei viticoltori ingauni affidati all’eccellente servizio dei sommelier della FISAR.

I colori della serata saranno il bianco e il rosso come la bandiera garlendina e i commensali saranno quindi invitati a scegliere un abbigliamento che li preveda. Il menù proposto comprenderà, oltre a sei diversi antipasti, le lasagne zucchine e speck, il roast beef e la ratatuja e un tris di dolci.

I proventi andranno interamente in beneficenza per acquistare beni per la scuola dell’infanzia e primaria di Garlenda e l’Istituto Riabilitativo “Cardinal Ferrari” a Santo Stefano di Fontanellato.

L’iniziativa è un ammirevole esempio di coesione e collaborazione di tutto un paese per essere vicini ai bambini e a chi ha più bisogno, specie in un difficile periodo come questo, in cui tutto il mondo attraversa una crisi sanitaria. In un periodo così delicato e particolare è veramente lodevole l’impegno e la disponibilità offerti da tutti i ristoratori e le attività, garlendine e non solo, che han dato grande dimostrazione di coesione e spirito benefico. Naturalmente saranno rispettate tutte le normative vigenti con rigorosa prenotazione, compilazione di una manleva, distanziamento sociale e misure igieniche.