Carcare rende omaggio ai Caduti di tutte le guerre nella Giornata dell’Unità Nazionale

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate mercoledì 4 novembre Carcare renderà omaggio ai Caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona di fiori sul monumento che li ricorda, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio e all’Associazione Nazionale Alpini.

Per onorare al meglio la ricorrenza il sindaco Christian De Vecchi invita la cittadinanza ad esporre la bandiera italiana in segno di partecipazione comunitaria.

La giornata fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, evento bellico considerato come il completamento del processo di unificazione risorgimentale. La festa è il 4 novembre, data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 novembre 1918, e della resa dell’Impero austro-ungarico.