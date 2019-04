“Ave Eva – La danza delle discendenze velate” in scena a San Pietro in Carpignano

Nella splendida cornice della Chiesa San Pietro in Carpignano di Quiliano giovedì 2 e sabato 4 maggio andrà in scena lo spettacolo “Ave Eva – La danza delle discendenze velate”, performance inserita nel contesto del laboratorio teatrale “Altre Rapsodie – Laboratorio Ferrania”, realizzata dall’associazione culturale Teatro 21 insieme a Slow Food Condotta del Savonese e patrocinata da Comune di Quiliano, Fidapa Bpw Italy Savona e altre associazioni e attività savonesi.

Si tratta di uno spettacolo che parla di donne: le protagoniste Sara, Rebecca, Rachele e Anna racconteranno a passo di danza la loro storia e il desiderio di maternità che le accomuna. Lo spettacolo è presentato come vertice di esperienza del laboratorio teatrale ed è per la prima volta in Italia dopo aver debuttato il 1° ottobre 2016 a Brzezinka, in Polonia, nella base nella foresta dell’Istituto Grotowsky, frutto del programma di ricerca sulle arti performative “Regola dei Laudesi”.

“La nostra associazione ha scelto di patrocinare quello che da subito non si è presentato come un evento a sé – commenta Fidapa Bpw Italy – Si tratta di un progetto artistico, culmine di un percorso che è riuscito con professionalità e dedizione a mettere in scena una performance complessa per tematica e struttura. Da sempre sosteniamo il mondo femminile raccontato anche attraverso forme artistiche: ‘Ave Eva’ è un racconto di donne interpretato dalle donne”.

“Non solo donne ma anche territorio per la prima italiana di uno spettacolo che arriva dalla Polonia – spiega Marco Berta, coordinatore e conduttore del progetto sul territorio savonese – Molti sono stati i soggetti che hanno voluto sostenere questa performance di danza, canto, memoria e tradizioni. Proprio per questo la regia e la scenografia avranno una cornice d’eccezione per evidenziare il legame con il territorio attraverso il gusto per il benessere e la bellezza: Fidapa Bpw Italy Savona insieme a Slow food Condotta del Savonese, Pro Loco Quiliano, Besio Savona Città del Chinotto e ad Amalife presenzieranno fattivamente per sostenere questo evento”.