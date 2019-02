Alì Baba e i 40 Ladroni invadono il Teatro Gassman

“Apriti sesamo” e “Sabato vado a teatro!” saranno le formule magiche che sabato 2 marzo alle ore 21 apriranno le porte del Teatro “Vittorio Gassman” di Borgio Verezzi a numerosi ragazzi e famiglie in occasione dello spettacolo “Alì Baba e i 40 Ladroni”.

Inserita nella rassegna “Sabato a Teatro!”, la rilettura dell’opera a cura del Teatro dell’Erba Matta consentirà al pubblico giovane, e non solo, di immergersi in un mondo fatato dal sapore orientale e fatto di tanta musica e colori caleidoscopici. Protagonista sul palco sarà l’attore animatore Daniele Debernardi, che interagirà con enormi sagome e gli ambienti della storia giostrando con fantasia i semplici elementi scenografici.

Un’opera divertente e frizzante dove i personaggi si muovono come in un cartone animato. Attraverso il disegno e la pittura delle scenografie e dei personaggi, ispirati alla pittura indiana classica, il Teatro dell’Erba Matta catapulterà gli spettatori nella più fedele tradizione iconografica orientale.

Quella di Alì Baba è la storia di un umile boscaiolo baciato dalla fortuna, di Cassim, fratello ricco e ingordo, e naturalmente Mustafà, capitano di quaranta ladroni nonché brigante da quattro soldi, che custodisce un enorme tesoro in una caverna. In “Alì Baba e i 40 Ladroni” del Teatro dell’Erba Matta i riflettori sono puntati sulla bontà d’animo del personaggio principale, il quale attraverso il gioco esprime tutta la sua gioia infantile. Mentre i cattivi Mustafà, avido ladro, e Cassim, fratello ingordo, vengono puniti perdendo nell’oblio tutto ciò che desideravano di più: il denaro e il potere. Qui i personaggi si esprimono con inflessioni dialettali che mettono in evidenza le caratteristiche dei protagonisti sottolineandone i caratteri e la morfologia.

La rassegna “Sabato a Teatro!” è organizzata da I.So. Theatre con la collaborazione del Comune di Borgio Verezzi. Direzione artistica a cura di Luca Malvicini.

Biglietti: adulti e bambini 6 € (acquistabili presso il teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 20)

Abbonamento: 30 € (relativo a 6 spettacoli, esclusi quelli del Barone Rampante)

Prevendita

È possibile preacquistare i biglietti e gli abbonamenti: al prezzo del biglietto verrà aggiunto 1,50 €. In caso di abbonamento ai 6 spettacoli il diritto di prevendita sarà di 6 € complessivi.

Luoghi di prevendita:

Borgio Verezzi – Grotte, via Battorezza 5 – telefono 019610150 (aperte tutti i giorni tranne il lunedì)

Pietra Ligure – Ottica Pietrese, piazza san Nicolò 16 – telefono 019627710

Loano – Tabaccheria n°1, via Cavour 17 – telefono 019675631

Prevendite anche online su www.happyticket.it