La scuola come uno studio televisivo: successo per lo spettacolo di fine anno “Muragne Tv”

Ceriale. Grande successo di pubblico ieri, per lo spettacolo di fine anno della scuola primaria di Muragne “Muragne TV”.

Gli alunni, a conclusione di un progetto dal titolo “Finestra sul mondo” voluto per imparare a guardare il mondo intorno, con occhi nuovi e con maggiore consapevolezza, hanno realizzato in totale autonomia, i testi, i costumi e le canzoni per il loro spettacolo di fine anno dal titolo “Muragne TV”.

Gli spettatori si sono ritrovati davanti ad un gigantesco schermo sul quale si sono alternate canzoni, barzellette, pubblicità, balletti e remake di vecchi film, proprio come succede quando ci si siede sul divano di casa propria.

Le insegnanti tutte, si sono impegnate al massimo perché sanno “quanta soddisfazione provino i bambini nel poter salire sul palco e recitare, soprattutto se, per l’intero anno scolastico si sono impegnati per realizzare questo evento. Ma un plauso particolare va alla regista di tutto, l’insegnante Claudia Pasti che con maestria riesce sempre a mettere insieme un collage del lavoro delle docenti di tutte le classi, rendendolo armonioso e piacevole”.

“I nostri alunni, frequentando una scuola a tempo pieno, hanno spazio per molti laboratori che utilizzano con serietà e passione , ma anche con molta allegria e, questo, rende tutto piacevole. Le insegnanti sono estremamente soddisfatte del lavoro svolto. La presenza di un pubblico numerosissimo ed estremamente soddisfatto è stato il più bel ringraziamento che si potesse desiderare”.