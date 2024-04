Savona, scontro camion-auto in zona Torretta: traffico in tilt

Savona. Incidente stradale, nel giorno del mercato, e traffico in tilt a Savona.

Il sinistro si è verificato intorno alle 9, in zona Torretta, dove si sono scontrate, per cause ancora da accertare, un camion e un’auto.

Ad avere la peggio è stata la macchina, che ha riportato pesanti danni. Per fortuna, però, nonostante il forte impatto, nessuno è rimasto ferito in seguito all’incidente.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, per i rilievi del caso, e il sinistro ha creato parecchi disagi alla circolazione, con lunghe code nel centro cittadino.